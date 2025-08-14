PS Macarie: Sfântul Nifon și Voievodul Neagoe au fost stâlpi ai Bisericii în vremuri grele

Preasfințitul Părinte Macarie a oficiat Sf. Liturghie, duminică, la Copenhaga. Episcopul Europei de Nord a evocat prietenia duhovnicească dintre Sfântul Nifon și Voievodul Neagoe, o legătură care a stat sub semnul dreptei credințe și al slujirii poporului:

„Ei au fost stâlpi ai Bisericii în vremuri grele, neînfricați în fața încercărilor și plini de iubire față de poporul dreptmăritor. Să le urmăm pilda de credință, trezvie și jertfelnicie”, a transmis ierarhul.

Cu această ocazie, ierarhul a oficiat Privegherea de noapte și Sf. Liturghie, împreună cu preoții Andrei Sofa și Andrei Constantin și diaconul Raul Marc. Slujba a fost oficiată în cinstea Sfântului Nifon, un mare ierarh al Bisericii Ortodoxe, cunoscut ca părintele duhovnicesc al Sfântului Voievod Neagoe Basarab și promotor al vieții isihaste și misionare în Țara Românească.

După Sf. Liturghie, ierarhul a oficiat Taina Sfântului Botez pentru prunca Teodora, cel de-al doilea copil al tinerilor medici Sorin și Miruna, membri activi ai comunității ortodoxe locale.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord