PS Macarie a cinstit-o pentru prima dată la Vejen, în Danemarca, pe Sfânta Cuvioasă Mavra de la Ceahlău

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a cinstit-o pe Sfânta Cuvioasă Mavra de la Ceahlău, pentru prima oară, luni în parohia Vejen, din Danemarca.

Noua parohie are hramurile Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Alăptătoarea de la Țibleș și Sfinții Cuvioși Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului, și Maria Egipteanca, prăznuiți împreună la 1 aprilie.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a evidențiat necesitatea promovării valorilor creștine, având ca model mărturiile date de sfinți, într-o lume tot mai secularizată.

Sfânta Cuvioasă Mavra a fost canonizată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din 1 iunie, anul trecut.

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mavra de pe Ceahlău a avut loc, luni 4 mai, la Mănăstirea Durău din județul Neamț.

