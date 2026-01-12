PS Lucian: Păcătuim în fiecare zi, de aceea trebuie să ne și pocăim în fiecare zi

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a îndemnat, duminică, credincioșii Parohiei Sat Bătrân din județul Caraș-Severin, să se pocăiască și să-și ceară iertare în fiecare zi, pentru că „păcătuim în fiecare zi”.

„Să înțelegem acest mesaj al Mântuitorului și să ne pocăim în fiecare zi, să ne cerem iertare în fiecare zi. Păcătuim în fiecare zi, de aceea trebuie să ne și pocăim în fiecare zi. Sigur, trebuie să ne mărturisim păcatele, să ne spovedim, Taina Pocăinței este la îndemâna fiecărui credincios dreptmăritor, dar, este aproape imposibil să ne spovedim în fiecare zi”, a spus PS Lucian.

Episcopul Caransebeșului a adăugat faptul că Biserica ne pune la îndemână numeroase instrumente pe care le putem folosi pentru a lucra pocăința fiecăruia.

„Însă, putem să ne rugăm în fiecare zi și să-i cerem iertare Mântuitorului pentru toate păcatele săvârșite, să spunem din toată inima: Tatăl nostru… iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Să spunem din toată inima împreună cu tâlharul pocăit: Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta!, sau împreună cu vameșul: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului”.

„Avem la îndemână și rugăciunea isihastă, rugăciunea inimii sau rugăciunea minții: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Această rugăciune trebuie rostită cât mai des ca să putem împlini cuvântul Sfântului Apostol Pavel: Rugați-vă neîncetat”, a explicat Preasfinția Sa.

Pocăința duce către Împărăție

Chiar dacă vom cădea, trebuie să ne revenim și „îndată” să-I cerem iertare Mântuitorului, pentru că doar cei care se vor pocăi cu-adevărat vor ajunge în Împărăția lui Dumnezeu.

„Așadar, să încercăm să ne rugăm neîncetat cu cuvântul și cu fapta. Chiar dacă ni se întâmplă să mai păcătuim, îndată să cădem în fața Mântuitorului și să-L rugăm să ne ierte și să ne dăruiască vreme de pocăință, pentru că este foarte important ca să plecăm din această lume pocăiți”.

„Împărăția lui Dumnezeu se câștigă de către cei care s-au pocăit cu adevărat, se smeresc cu adevărat, Îl iubesc din toată inima pe Dumnezeu și își iubesc aproapele”, a transmis Episcopul Lucian.

După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa a binecuvântat Căminul Cultural din localitate ce a fost recent renovat.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului

