PS Iustin: Mântuitorul Hristos este marele căutător al sufletului omenesc

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit, duminică, Sfânta Liturghie, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Reflectând la Duminica a 32-a după Rusalii, PS Iustin a spus că pericopa evanghelică despre întâlnirea lui Hristos cu Zaheu înseamnă mai mult decât mântuirea unui suflet zbuciumat.

„Am înțeles că Mântuitorul este marele pelerin, marele căutător al omului, al sufletului omenesc, al ființei sale întregi. Trecând prin Ierihon, aici descoperă un suflet zbuciumat și se oprește, în chip minunat, în dreptul copacului sau al sicomorului în care s-a urcat Zaheu și îl invită să coboare, pentru că vrea să intre în casa lui”.

„Această pericopă evanghelică nu este doar despre mântuirea unui suflet zbuciumat, și răspunsurile pe care Hristos i le-a dat, ci despre mântuirea casei întregi”, a explicat ierarhul, la Trinitas TV.

În așteptarea Triodului

Episcopul Maramureșului a amintit și de perioada care se apropie cu repeziciune.

„Ne-am rugat astăzi, împreună cu poporul lui Dumnezeu, ca să ne pregătim, cum se cuvine, de începutul perioadei Triodului”.

„Să batem cu smerenie, rugăciune, cu umilință și fapte bune, la ușile milostivirii lui Dumnezeu pentru ca să se deschidă pentru a primi credința, râvna noastră, pe care fiecare suntem datori, după puteri, s-o depunem, în postul care urmează”, a spus Preasfinția Sa.

Triodul începe duminica viitoare, pe 1 februarie.

Foto credit: Arhiva /Episcopia Maramureșului și Sătmarului

