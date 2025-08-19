PS Ioan Casian a transmis un mesaj cu prilejul primei liturghii oficiate în biserica reconstruită de la Boian, Canada

Episcopul Ioan Casian al Canadei a transmis un mesaj duminică, ziua în care a fost oficiată prima liturghie în biserica reconstruită de la Boian (Willingdon), în Canada.

„Aceste porți se deschid nu doar către un lăcaș, ci către un nouă pagină în viața acestei comunități istorice și către prezența harului dumnezeiesc care va fi prezent între cei ce se roagă aici”, a transmis părintele episcop comunității păstorite în prezent de Părintele Gheorghe Petrovan.

Ierarhul avertizează însă că acest moment inaugural este doar primul pas spre deplina și definitiva sfințire a sfântului lăcaș.

Călătoria abia a început

„Ceea ce sărbătorim astăzi nu este încheierea unui proiect, ci nașterea unei realități vii și în creștere duhovnicească – o lucrare sfântă care se va împlini în timp, în spațiu și în har.”

„Deși binecuvântată și dedicată slujirii liturgice, această Biserică încă așteaptă împodobirea ei deplină, glasul ei desăvârșit și împlinirea misiunii sale în slujba lui Dumnezeu și a poporului Său. Zidurile sunt ridicate, Crucea este înălțată, credincioșii se adună – dar călătoria de-abia a început”, subliniază Episcopul Ortodox Român al Canadei.

„Căci Biserica nu se zidește într-o zi. Nu se împlinește doar prin piatră și lemn, nici numai prin icoane și podoabe. Adevărata împlinire a acestei lucrări se va vedea în vieți transformate, în copii botezați, în povara păcatelor lăsată la picioarele Crucii, și în cântarea neîncetată a laudelor ce se vor înălța din acest locaș sfânt.”

Lucrare reînnoită

Este începutul unei noi lucrări, sau al unei lucrări reînnoite, explică Preasfinția Sa în continuare.

„Ceea ce se întâmplă astăzi trebuie adăpat cu dragoste, zidit prin jertfă și susținut prin rugăciune. Privim înainte cu inimile pline de speranță, încredințați că Cel ce a început această lucrare între noi o va și desăvârși, prin mâinile, rugăciunile și jertfa poporului Său credincios”, mai transmite ierarhul.

„Să fie acest loc mai mult decât o clădire. Să devină un locaș duhovnicesc, un adăpost pentru cei osteniți, o lumină pentru cei în întuneric, o școală a Evangheliei, o casă de vindecare, un munte sfânt unde cerul și pământul se întâlnesc.”

„Și pe măsură ce înaintăm, pas cu pas, în lucrarea de desăvârșire și umplere a acestui locaș al lui Dumnezeu, să răsune mereu glasurile noastre cu strigarea Bisericii din toate veacurile: Veniți să cântăm Domnului cântare nouă!” adaugă Preasfințitul Părinte Ioan Casian.

Părintele episcop își încheie mesajul exprimându-și recunoștința față de toți cei care au sprijinit lucrarea de reconstrucție.

Despre Parohia Boian

Biserica ortodocșilor români din Boian, primul lăcaș de rugăciune românesc pe pământ american, a ars într-un incendiu în 2023. A fost recent reconstruită de două ori mai mare decât edificiul anterior, costurile depășind suma de un milion de dolari.

Biserica originală, datând din 1905, arsese cu aproximativ o lună înainte de aniversarea a 125 de ani de prezență românească la Noul Boian. Bazele comunității au fost puse în jurul anului 1900 de bucovineni veniți din localitatea românească Boian.

„Prezența istorică a românilor în Canada, timp de 125 de ani, arată că ei au știut să se inspire din istoria românilor de acasă, care s-au împotrivit vitregiilor vremurilor și care și-au clădit o țară ce stă mărturie peste veacuri”, le-a transmis atunci românilor din Boian Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Adresa parohiei este: Township Road 562 and Range Road 143, Willingdon, T0B 1S0 Alberta, Canada. Pe Facebook, comunitatea are numele St. Mary Romanian Orthodox Church Boian. Hramul bisericii este „Adormirea Maicii Domnului”.

Foto credit: Facebook / Vantage Builders Ltd. (deschidere articol)