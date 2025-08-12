PS Ioan Casian a slujit la Catedrala din Montreal și l-a pomenit pe Pr. Protopop Emerit George Chișcă

Preasfințitul Părinte Ioan Casian a oficiat, duminică, Sfânta Liturghie, la Catedrala „Sf. Ioan Botezătorul și Sf. Ier. Calinic de la Cernica” din Montreal, Quebec. Episcopul Canadei l-a pomenit pe Pr. Protopop Emerit George Chișcă, trecut la Domnul în noaptea de 8 august.

Părintele George a fost parohul catedralei timp de peste 50 de ani și a fost descris de ierarh ca „un om al credinței, care a purtat toată viața stindardul nădejdii în Dumnezeu”, slujind atât în vremuri de prigoană în România, cât și în libertate, în Canada, unde a ajuns în 1969.

Încercările vieții

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre temelia credinței în Hristos, îndemnând credincioșii la nădejde și curaj în fața încercărilor vieții:

„Vedem aceste greutăți în toate epocile — fie din paginile istoriei, fie în realitatea contemporană: conflicte, războaie, nedreptăți, sărăcie. În fața lor, Hristos este temelia speranței noastre: prin nașterea, pătimirea, răstignirea, moartea dar mai ales prin învierea Sa, El ne deschide drumul vieții veșnice”.

„Sfântul Apostol Pavel ne amintește că „temelia” nu este altcineva decât Hristos. Noi suntem împreună-lucrători cu El, iar Biserica — înțeleasă nu doar ca ziduri, ci ca adunare vie a credincioșilor — este zidită pe această temelie. Voi sunteți „temple ale Duhului Sfânt» și în voi locuiește Duhul lui Dumnezeu”.

Continuitatea sufletului către Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Ioan Casian a subliniat continuarea sufletului către Dumnezeu, după moarte.

„Această scenă este o icoană a vieții noastre omenești. Câtă vreme privim spre Hristos, pășim peste valuri. Dar când lăsăm îndoiala să intre în inimă, ne scufundăm. Aceasta se întâmplă adesea și la moartea celor dragi, când ne întrebăm de ce a îngăduit Dumnezeu acest lucru”.

„Răspunsul Bisericii este limpede: moartea este urmarea păcatului, dar Hristos a biruit-o. Trupul se întoarce în pământ, dar sufletul continuă drumul spre Dumnezeu, iar la sfârșitul veacurilor trupul va fi înviat, transfigurat și unit din nou cu sufletul, pentru a fi împreună înaintea Domnului”.

La final, Preasfințitul Părinte Ioan Casian a dat citire unui mesaj de mângâiere pentru familia îndoliată și pentru întreaga comunitate românească din Montreal.

Foto credit: Episcopia Canadei