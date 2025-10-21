PS Ilarion Făgărășanul sărbătorește ziua onomastică

Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, își sărbătorește luni ziua onomastică, având ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Ilarion cel Mare.

Născut pe 4 martie 1955, în localitatea Recea, județul Brașov, Preasfințitul Ilarion a intrat în anul 1983 ca viețuitor la Mănăstirea Sâmbăta de Sus din Brașov.

La 28 de ani, a fost închinoviat în aceeași mănăstire.Pe 18 iulie 1984, a devenit rasofor, iar în luna noiembrie a aceluiași an a fost tuns în monahism, primind numele Ilarion.

În 17 noiembrie 1984, Mitropolitul Antonie Plămădeală l-a hirotonit ierodiacon pe seama Mănăstirii Sâmbăta de Sus, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

La 15 august 1987, a fost hirotonit ieromonah, iar în iulie 1992 a fost hirotesit duhovnic.

Pe 15 august 1994, a devenit protosinghel, iar în 1998 a fost hirotesit arhimandrit.Între 1983 și 2000, a ocupat funcția de iconom al Mănăstirii Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, iar pe 7 decembrie 2000 a fost numit stareț.

În 2014, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a acordat Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru clerici.

Tot din 2014, Preasfințitul Ilarion a fost numit exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Sibiului.Pe 3 iunie 2015, a fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, cu titulatura „Făgărășanul”, fiind hirotonit arhiereu la Mănăstirea „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, pe 7 iunie 2015.

