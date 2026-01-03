A fi fericit înseamnă a fi în lumină, a spus PS Ignatie despre Sf. Serafim de Sarov

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a subliniat vineri că „a fi fericit înseamnă a fi în lumină”, evidențiind viața Sfântului Serafim de Sarov, care a trăit fericirea ca stare duhovnicească.

Episcopul Hușilor a slujit la Biserica „Sfântul Ilie” din municipiul Huși, cu prilejul sărbătoririi celui de-al doilea ocrotitor al sfântului lăcaș, Sf. Serafim de Sarov.

Preasfințitul Părinte Ignatie a vorbit despre adevărata fericire, ca rod al vieții trăite în Dumnezeu: „Sfântul Serafim de Sarov este cel care s-a împărtășit de lumina cea dumnezeiască, cea necreată”.

Putere extraordinară

Amintind episodul întâlnirii dintre Sfântul Serafim și ucenicul său Motovilov, Episcopul Hușilor a arătat că sfinții care trăiesc cu adevărat în Hristos pot deveni purtători văzuți ai luminii dumnezeiești.

„Sfinții care trăiesc în Hristos și pentru care El nu este o pură idee sau abstracție, ci un mod real de viață, au această putere extraordinară ca, prin puterea lui Dumnezeu, să facă să se vadă lumina din trupurile și chipurile lor”.

Descriind experiența duhovnicească a lui Motovilov, Episcopul Ignatie a evidențiat caracterul real și covârșitor al acestei trăiri: „Întregul trup al Sfântului Serafim era numai lumină, era covârșit de lumina cea necreată”.

Comuniunea cu Dumnezeu

Preasfinția Sa a arătat că adevărata fericire nu poate fi găsită în bunurile materiale sau în confortul lumesc, ci exclusiv în comuniunea cu Dumnezeu.

„Noi căutăm fericirea în multe alte părți, inclusiv în cele materiale, dar ajungem să înțelegem că lumina sau fericirea nu stă în cele materiale, ci în cele spirituale, trăite în comuniune cu Dumnezeu”.

Episcopul Hușilor a subliniat că acolo unde este lumină este și bucurie, pace și echilibru lăuntric: „Unde este lumină, este Dumnezeu, pentru că El Însuși Se numește pe Sine Lumină”.

„Dă-ne, Doamne, această putere să trăim în lumină, ca să fim oameni ai luminii, împărtășind lumină în jurul nostru”, a concluzionat Preasfinția Sa.

Foto credit: Episcopia Hușilor