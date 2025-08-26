PS Ignatie: Răutatea cea mai urâtă este atunci când noi primim foarte multă iertare, însă dăruim celorlalți exact opusul

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a vorbit, duminică, în biserica din localitatea Satu Nou, județul Vaslui, despre răutatea de care dăm dovadă în societate.

Episcopul Hușilor, a arătat că printre noi, în fiecare zi, găsim oameni care se comportă exact precum personajul din pilda Datornicului nemilostiv.

„Eu cred că la fiecare pas întâlnim oameni de acest fel, care au o apetență, o satisfacție extraordinară de a avea întotdeauna victime. Sunt oameni care, la rându-le, se bucură de bunătate, de îngăduință, de un comportament adecvat, frumos, iar ei, chiar dacă beneficiază de un astfel de tratament, față de cei pe care-i au în subordine sau le sunt colaboratori se comportă ca niște mojici”, a menționat PS Ignatie.

Ierarhul a spus că iertarea trebuie îmbinată cu dreptatea.

„În momentul în care am dăruit iertarea și celălalt nu se comportă ca și cum ar fi primit iertare, bunătate, îngăduință și foarte multă dragoste, ci dimpotrivă, are un comportament opus, trebuie activată dreptatea, pentru ca în acest fel respectivul să conștientizeze că de fapt nu s-a comportat adecvat. A primit un dar, însă nu a făcut altceva decât să-l arunce la gunoi, fără să-l prețuiască”, a continuat Episcopul Hușilor.

Totul se plătește

PS Ignatie a subliniat că „răutatea cea mai urâtă” este de a oferi opusul bunătății pe care noi am primit-o.

„Ne dovedim vicleni și răutăcioși. Sunt greu de dus astfel de oameni. Aceasta este răutatea în forma ei cea mai hidoasă și foarte urâtă. Răutatea este atunci când noi primim foarte multă iertare, însă dăruim celorlalți exact opusul. Aceasta este răutatea cea mai urâtă”, a spus Episcopul Hușilor.

Din păcate, după cum a remarcat Episcopul Hușilor, nici printre slujitorii Bisericii situația nu este mai bună.

„Primim iertare și noi ne comportăm groaznic, urât și deplorabil. Adică suntem oameni care avem o satisfacție de a avea tot timpul victime. Pentru răutatea gratuită și pentru calomnie, când împroșcăm cu noroi în cineva fără ca acea persoană să fie vinovată, vine scadența. Acestea se plătesc cu vârf și îndesat”, a mai adăugat Preasfinția Sa.

Tot în această duminică, PS Ignatie a sfințit biserica din localitatea Satu Nou, oferindu-i și hramul Sfinții Martiri Brâncoveni.

Foto credit: Episcopia Hușilor