PS Ignatie: O inimă curată este o inimă bună, plină de iertare și îngăduință

În cadrul Sfintei Liturghii săvârșite duminică la Catedrala Episcopală din Huși, Preasfințitul Părinte Ignatie a vorbit despre sensurile adânci ale Pildei semănătorului, subliniind că o inimă curată este aceea care știe să ierte, să se jertfească și să arate îngăduință față de cei din jur.

Referindu-se la textul evanghelic al duminicii, ierarhul a explicat că modul în care primim cuvântul lui Dumnezeu arată starea noastră lăuntrică: „Pământul unde aruncă sămânța este inima fiecărui om, viața noastră, lumea în care trăim”.

Oglindă a inimii omului

Preasfinția Sa a detaliat cele patru tipuri de pământ amintite în parabolă: „Sămânța căzută pe lângă drum înseamnă lipsă de sens. A doua sămânță, cea căzută pe piatră, și care nu dă niciun fel de rod, se referă la lipsa de profunzime”.

Episcopul Hușilor a subliniat că roadele adevărate apar doar atunci când omul trăiește cu consecvență valorile credinței.

„Rezultatele care contează cu adevărat sunt cele în care noi rămânem consecvenți unui anumit stil de viață”, a subliniat PS Ignatie.

Vorbind despre sămânța căzută între spini, ierarhul a arătat că aceasta simbolizează atașamentul exagerat față de cele lumești.

„Cea de-a treia sămânță este cea care ne vorbește despre faptul că noi nu am reușit să ne detașăm de cele ale lumii de astăzi, le idolatrizăm. De aceea, trebuie regândite prioritățile și să nu idolatrizăm cele care țin de lumea aceasta”.

Chemare la curățirea inimii

Preasfințitul Părinte Igantie i-a îndemnat pe credincioși să caute sensul și profunzimea vieții duhovnicești, cultivând curăția inimii.

„Vom putea deveni și noi o inimă bună și curată dacă vom căuta sensul și profunzimea în viața aceasta și, desigur, capacitatea de a ne detașa de cele ale lumii de astăzi”.

Preasfințitul Părinte Ignatie a încheiat cu îndemnul de a fi atenți la cuvintele pe care le ascultă și să le primească doar pe cele izvorâte din adevăr, dragoste și discernământ, subliniind importanța unei ascultări care zidește sufletul și întărește credința.

Foto credit: Episcopia Hușilor