PS Ignatie s-a întâlnit cu preoții pensionari din Episcopia Hușilor: Gândul lui Dumnezeu niciodată nu dezbină

Preasfințitul Părinte Ignatie s-a întâlnit marți, la Vaslui, cu preoții pensionari din Episcopia Hușilor. Ierarhul a atras atenția asupra mentalității afectate de păcat – care folosește drept paravan gândul lui Dumnezeu sau textul insuflat al Scripturii.

Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, în Parohia Moara Grecilor din municipiul Vaslui.

Preasfinția Sa a predicat pornind de la pasajul biblic: „De aceea poporul acesta se apropie de Mine cu gura și cu buzele Mă cinstește, dar cu inima este departe, căci închinarea înaintea Mea nu este decât o rânduială omenească învățată de la oameni” (Isaia 29:13).

„Fragmentul evanghelic ne vorbește despre o distincție esențială între ceea ce constituie adevăr revelat – gândul lui Dumnezeu, și mentalitatea noastră afectată de păcat.”, a explicat Preasfințitul Părinte Ignatie.

Episcopul Hușilor a amintit că păcatul acesta a fost demascat de Mântuitorul Iisus Hristos chiar în fața fariseilor și cărturarilor.

Dragostea de aproapele – lampa de control

Ierarhul a atras atenția că oamenii pot pune pe seama voii lui Dumnezeu comportamente care contravin cu ceea ce vrea Dumnezeu cu adevărat de la noi.

„De aceea Domnul Hristos citează textul din cartea profetului Isaia (29:13) în care spune că poporul acesta Mă cinstește cu buzele dar inima lui este foarte departe. Adică putem vorbi foarte frumos și în deplină consonanță cu ceea ce conține Sfânta Scriptură, cu ceea ce a rostit Dumnezeu, dar, de fapt la nivelul practicii noastre, să fie o discordanță imensă, să fie un imens divorț”.

„Lampa de control după care ne putem da seama de acest divorț este dragostea. Gândul lui Dumnezeu niciodată nu dezbină, nu rănește și nu zdrobește”.

A căuta dragostea pentru fiecare – o harismă

Episcopul Ignatie a subliniat că a căuta dragostea față de fiecare este o harismă – a ști care este esența vieții.

„Noi ne pierdem în multe nimicuri, în bârfe, colportăm, le credem foarte ușor, nu le mai supunem niciunei forme de îndoială sau de critică, pur și simplu le asimilăm în viața noastră”.

Preasfinția Sa a atras atenția că toate faptele și gândurile noastre ar trebui trecute prin filtrul iubirii și a dragostei față de aproapele.

„Domnul Hristos ne spune că nimic care intră din afară în om nu-l poate murdări. Doar ceea ce iese din el, dacă nu este corespunzător, fidel și în concordanță cu Evanghelia, murdărește. Doar ceea ce iese din inima omului fie poate să fie ceva frumos, luminos, minunat, deosebit, sau să murdărească”.

„Să ne rugăm Domnului să nu cădem în această capcană, de a ne erija în cei care ne întemeiem pe textele Scripturii, pe învățătura Bisericii noastre, când de fapt cuvintele, ceea ce noi rostim, modul în care ne purtăm, rănește, fărâmițează și zdrobește sufletul unui om”, a fost îndemnul final al ierarhului.

După Sfânta Liturghie, a urmat întâlnirea familiilor preoților pensionari în cadrul unei agape organizată de Centrul Eparhial.

