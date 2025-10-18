PS Ieronim a sfințit piatra de temelie pentru paraclisul Centrului Episcopal din Vârșeț

Episcopul Ieronim al Daciei Felix a sfințit vineri piatra de temelie pentru Paraclisul Centrului Eparhial din Vârșeț, Serbia.

Viitorul paraclis eparhial va fi pus sub ocrotirea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a Sfântului Ierarh Niceta de Remesiana.

Preasfinția Sa a arătat că procesul de construire a sediului administrativ al Episcopiei Daciei Felix a debutat cu gândul la Dumnezeu, prin ridicarea unui paraclis care va deservi rânduielile liturgice ale clericilor din administrația eparhială, dar și ale credincioșilor din orașul Vârșeț.

La eveniment a fost prezentă și Excelența Sa Anca Corfu, Consulul General al României la Vârșeț, care a transmis un mesaj de solidaritate și susținere pentru întreaga activitate desfășurată de Episcopia Daciei Felix, subliniind legătura strânsă dintre misiunea Bisericii și păstrarea identității spirituale și culturale a românilor din Banatul istoric.

Apel al ajutor

Eparhia face apel la oamenii binevoitori care doresc să sprijine lucrările de construcție atât la paraclisul episcopal din cadrul Centrului Eparhial, cât și la Centrul Social Pastoral „Sf. Ier. Nectarie”.

Donațiile se pot face în conturile:

RO41RNCB0075004895030422 – RON

RO14RNCB0075004895030423 – EUR

RS35340000001012076202 – RSD

Foto credit: Episcopia Daciei Felix