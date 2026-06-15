PS Ieronim își serbează onomastica

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, își serbează onomastica în data de 15 iunie, de sărbătoarea Fericitul Ieronim.

Preasfințitul Părinte Ieronim s-a născut în data de 21 noiembrie 1959, în localitatea Brădești, județul Buzău.

A urmat Școala Generală din Bușteni, județul Prahova, și ulterior a petrecut doi ani la Liceul Mefin din Sinaia. Între 1976 și 1981, a frecventat cursurile Seminarului Teologic din București, iar între 1982 și 1986 a studiat la Institutul Teologic de Grad Universitar din București, obținând diploma de licență în teologie în 1986.

În același an a intrat în viața monahală, iar după câteva luni de noviciat, a fost călugărit la Mănăstirea Bistrița, județul Neamț, în 2 ianuarie 1987.

A fost numit Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București în data de 1 martie 1990, la recomandarea Episcopului vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Roman Ialomițeanul.

În data de 25 decembrie 1990 a fost hirotosit protosinghel și apoi arhimandrit în data de 10 aprilie 1994, la propunerea Patriarhului Teoctist.

Tot în anul 1994 a fost numit Reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și superiorul Așezămintelor românești de la Ierusalim, Iordan și Ierihon.

În anul 2009 a fost ales Episcop vicar patriarhal, cu titulatura „Sinaitul”, și hirotonit arhiereu în 29 mai 2014 în Catedrala Patriarhală din București.

În şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 5 iulie 2022 a fost ales Episcop al Daciei Felix şi întronizat în data de 19 iulie 2022 în Catedrala „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia.

Foto credit: Basilica.ro