Educația și credința unite în rugăciune: PS Damaschin Dorneanul a sfințit spațiul renovat al unei școli sucevene

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a sfințit miercuri spațiul renovat al Școlii Gimnaziale Nr. 3 din Vicovu de Sus.

Evenimentul a reunit cadre didactice, elevi, părinți și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean și ai administrației locale.

În cuvântul de bun venit, Lăcrimioara-Măriuca Parasca, directorul instituției de învățământ, a evidențiat că istoria școlii „nu este doar o succesiune de ani, ci o poveste despre jertfă, dăruire și credință în puterea educației”.

Școala, spațiu al educației și al credinței

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a explicat că adevărata formare nu urmărește doar acumularea de cunoștințe, ci și cultivarea frumuseții lăuntrice și a caracterului prin credință.

„Asistăm la inaugurarea unui edificiu reabilitat, dar cred cu toată tăria că frumusețea lui nu provine doar din calitatea lucrării edilitare sau din armonia detaliilor, ci, mai ales, din aceea că este un spațiu în care el, frumosul, va fi sădit, cultivat și promovat”, a spus ierarhul.

„Loc predilect al cultivării dorului după frumos și după Frumusețe care transcende imediatul, Biserica își vede continuată tinda unde a găzduit primele forme de educație în edificii precum acestea, cu împlinirea mamei care își admiră fiica aflată acum la maturitate întru creșterea fiilor”.

Evenimentul s-a încheiat cu un program artistic de poezii și cântece cu tematică religioasă, susținut de elevi, prin care s-a reafirmat că educația autentică se clădește pe temelia credinței, a responsabilității și a comuniunii dintre școală, familie și Biserică.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților