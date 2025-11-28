PS Damaschin Dorneanul, mesaj către tineri: Curăția inimii, în această lume, se păstrează cu greu, dar nu este imposibil

„Curăția inimii, în această lume, se păstrează cu greu, dar nu este imposibil”, a afirmat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, într-un interviu acordat Ziarului Lumina, vorbind despre provocările tinerilor în societatea contemporană.

Preasfinția Sa a subliniat că, în ciuda avalanșei de stimuli digitali și tentații care fragmentează viața interioară, tinerii au în continuare resurse reale pentru a rămâne ancorați în credință, dacă primesc sprijinul potrivit.

Episcopul vicar a vorbit deschis despre riscurile lumii moderne: pierderea libertății autentice, manipularea prin tehnologie și „răpirile subtile” ale timpului și atenției.

„Suntem, chiar dacă sună dur, victime. La ce se atentează? La timpul nostru, la energia noastră, la libertatea noastră, la viața noastră, care nu mai e trăită așa cum am vrea”, a avertizat ierarhul.

Biserica limpezește

În fața acestor provocări, Biserica are un rol esențial, spune episcopul vicar: acela de a lumina, de a reașeza identitatea tânărului și de a-l ajuta să descopere direcția corectă.

„Biserica limpezește, aduce lumină acolo unde se creează, voit și deliberat, amestecare și confuzie. Propune o cale de urmat, nu soluții miraculoase, și nu forțează”, a explicat Preasfinția Sa.

Referindu-se la vocația tinerilor, episcopul vicar a îndemnat la răbdare, discernământ și sinceritate cu sine: „Să nu se mulțumească cu lucruri gata făcute, ci să tânjească spre idealuri mai mari”.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a lămurit și raportul dintre libertate și ascultare, două valori adesea percepute ca opuse. În realitate, libertatea creștină este capacitatea de a nu deveni robul propriilor impulsuri.

„Ascultarea de Dumnezeu descătușează, promite libertatea duhului, te conduce pe cale, îți oferă perspectiva veșniciei”, a spus Preasfinția Sa.

Semn al jertfelniciei

Episcopul vicar a subliniat rolul pelerinajului, al voluntariatului și al rugăciunii în formarea unui caracter tânăr puternic și echilibrat.

„Voluntariatul este semn al jertfelniciei de dragul celuilalt. Iar când învățăm să însoțim pelerinajul și voluntariatul cu rugăciunea, atunci Domnul este și mai mult prezent în noi și între noi”.

„Biserica și lumea au nevoie de oameni adânc înrădăcinați în ceea ce cred. Să prețuim tinerii, să îi dăm ca exemple, să ne rugăm Domnului să îi aibă în grija Sa iubitoare”, a concluzionat ierarhul.

Interviul complet poate fi accesat aici.

Foto credit: Doxologia / pr. Silviu Cluci