PS Damaschin Dorneanul: Cum să nu plângă Maica Domnului atunci când se uită la noi, la lumea în care trăim? Ce vede, pace sau război?

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a spus sâmbătă că Maica Domnului plânge atunci când vede cum a ajuns lumea de astăzi, zguduită de păcat și război.

Participând la Procesiunea „Cinstind pe Maica Domnului”, cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul de la Mănăstirea Rarău, desfășurată în Câmpulung Moldovenesc, ierarhul a remarcat contrastul dintre Maica lui Hristos și noi, cei care populăm lumea de azi, informează Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

„Toți trebuie să ne punem un semn de întrebare asupra vieților noastre. Cum suntem noi în fața Maicii lui Dumnezeu? Într-una din cântările pe care le am auzit în timpul acestei procesiuni, o cântare din evlavia poporului în cuvinte simple, se spune: Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fiii lacrimilor tale. De ce fiii lacrimilor? (…) De ce lăcrimează Maica Domnului?”

„Cum să nu plângă atunci când se uită la noi, la lumea în care trăim? Ea, care a născut pe Cel Care a adus pacea pe pământ, ce vede aici, la câțiva kilometri de granița noastră? Pace sau război?”, s-a întrebat PS Damaschin Dorneanul.

Preasfinția Sa a continuat pe aceeași temă, arătând că nici lumea creștină nu se prezintă mai bine.

„Ea, care a fost ascultătoare de Dumnezeu Tatăl, cum să nu se întristeze atunci când vede atâta neascultare în lumea care se numește creștină? Neascultarea copiilor față de părinți, neascultarea noastră, a tuturor, față de cele pe care le auzim la biserică, neascultarea față de poruncile, față de legile lui Dumnezeu, ea, care a fost atât de smerită încât nimeni pe lumea aceasta, purtător de trup, om fiind, n-a ajuns la o atât la o atât de mare smerenie, cum să nu se întristeze când vede în jur, când vede în noi atâta mândrie, atâta aroganță, atâta egoism”, a mai adăugat Episcopul Damaschin.

Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Rarău

Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Rarău, făcătoare de minuni, a fost dăruită de Petru Rareș în 1538, adusă din Sfântul Munte Athos. Pictată după modelul „Portărița” de la Iviru, a devenit simbol al ocrotirii divine. Ctitor al schitului Rarău, Rareș a ridicat așezământul pentru a mulțumi sihaștrilor. Icoana a atras pelerini datorită minunilor sale.

În 1798, icoana a dispărut din altar, fiind găsită la ieșirea din biserică. Călugării au mutat schitul în satul Chiril, pe pământ donat de boierul Balș. În 1935, icoana a revenit singură în naos din pronaos. Maica Domnului a cerut în vis așezarea ei într-o strană.

În 1958, părintele Daniil Sandu Tudor a compus „Imnul Acatist la Rugul Aprins” în fața icoanei.

Din 2024 încoace, icoana a fost purtată în procesiunea anuală „Cinstind pe Maica Domnului” la Câmpulung Moldovenesc. Mii de credincioși s-au închinat pentru sănătate și mângâiere, icoana fiind un reper al credinței în Bucovina.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților