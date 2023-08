PS Damaschin Dorneanul la hramul Mănăstirii Sucevița: Să-L rugăm pe Dumnezeu să înveșnicească starea aceasta de lumină

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a săvârșit duminică slujba Sfintei Liturghii la Mănăstirea Sucevița care și-a serbat hramul de praznicul Schimbării la Față a Domnului.

În predica adresată celor prezenți, ierarhul a explicat înțelesul duhovnicesc al sărbătorii și i-a îndemnat pe credincioși să păstreze în suflet lumina dumnezeiască.

„Nu simțiți momente când, având o stare de bucurie, o stare de fericire, o stare de împlinire și cu cercetarea lui Dumnezeu și prin lucrarea pe care am făcut-o noi, parcă toate ni se par bune, toate ni se par vesele, toate ni se par luminoase încât n-am dori să se termine niciodată? Când ne cercetează Dumnezeu, aceasta este ceea ce simțim în inimile noastre”, a spus Preasfinția Sa.

„Să-L rugăm pe Dumnezeu să înveșnicească starea aceasta de lumină și de căldură pe dinlăuntru, mai ales și dacă nu avem ca pe Tabor un nor care să umbrească, un nor din acesta văzut, să fie un nor pe dinlăuntru, un nor al Duhului Sfânt Care să umbrească și să adie vânt lin în inimile noastre atunci când ele sunt cercetate de focul ispitelor”, a evidențiat PS Damaschin.