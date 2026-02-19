PS Benedict a vizitat Biblioteca Județeană Sălaj: Dialog despre proiecte comune

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a vizitat miercuri Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj.

Vizita a inclus un tur al bibliotecii, prin care managerul Mariana Marian i-a prezentat ierarhului secțiile, colecțiile și direcțiile de dezvoltare ale instituției.

În cadrul discuțiilor s-au conturat câteva posibile proiecte culturale și educaționale realizate prin colaborarea dintre bibliotecă și Episcopia Sălajului.

„Cred cu tărie că parteneriatele dintre instituțiile culturale și cele spirituale pot genera proiecte cu adevărat valoroase pentru comunitate”, a transmis managerul Mariana Marian.

„Colaborarea dintre Biblioteca Județeană și Episcopia Sălajului reprezintă un pas firesc în consolidarea valorilor identitare și facilitarea accesului la cultură pentru toate categoriile sociale, iar vizita de astăzi ne-a confirmat că putem crea contexte care să aducă oamenii mai aproape de carte, de tradiție și de valorile care ne definesc.”

Dialogul a fost marcat de responsabilitatea față de generațiile tinere, au mai transmis reprezentanții instituției, ceea ce sugerează că Episcopul Sălajului și conducerea bibliotecii pregătesc proiecte culturale pentru tineri.

Foto credit: Facebook / Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj