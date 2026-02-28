PS Benedict va susține un program catehetic dedicat familiei creștine în fiecare duminică din Postul Mare

Episcopul Benedict al Sălajului va susține, în fiecare duminică a Postului Mare, programul catehetic „Familia – taină a Bisericii”, dedicat aprofundării sensului creștin al vieții de familie și provocărilor contemporane ale acesteia.

Întâlnirile vor avea loc de la ora 18:00, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, după săvârșirea Vecerniei.

Programul va începe în prima zi a lunii martie cu o introducere în tema familiei ca taină a Bisericii. Seria catehezelor va aborda apoi principalele provocări ale vieții familiale contemporane: comunicarea dintre soți, educația copiilor, raportul dintre libertate și responsabilitate sau relația familiei cu societatea actuală.

Potrivit eparhiei, „familia nu este doar o realitate socială sau un cadru afectiv, ci locul în care credința se întrupează concret. În ea învățăm comuniunea, iertarea, jertfa și responsabilitatea”.

„De aceea, Biserica numește familia biserica de acasă: spațiul în care Evanghelia coboară din cuvânt în viață și unde relația cu Dumnezeu se verifică zilnic în relația cu celălalt”, se arată în anunțul postat pe rețelele de socializare.

Programul catehetic se înscrie în contextul Anului omagial-comemorativ al pastorației familiei creștine și al sfintelor femei din calendar, propunând o reflecție asupra familiei ca spațiu al formării duhovnicești și al asumării responsabilității creștine în viața cotidiană.

Foto credit: Episcopia Sălajului