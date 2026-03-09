PS Benedict: Omul poate să-L vadă pe Dumnezeu față către față, nu doar după moarte

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a subliniat importanța întâlnirii reale a omului cu Dumnezeu potrivit învățăturii Sfântului Grigorie Palama, afirmând că „omul poate să-L vadă pe Dumnezeu față către față, nu doar după moarte, ci chiar înainte de moarte”.

Preasfinția Sa a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Tihău, județul Sălaj.

Ierarhul a explicat că teologia Sfântului Grigorie Palama afirmă posibilitatea unei întâlniri reale a omului cu Dumnezeu, nu doar o cunoaștere intelectuală despre El.

„Duminica a doua din Postul Mare este închinată Sfântului Grigorie Palama, care a rămas în istoria Bisericii pentru insistența sa clară asupra posibilității omului de a-L întâlni pe Dumnezeu”.

Întâlnirea omului cu Dumnezeu

Ierarhul a amintit că, în vremea Sfântului Grigorie Palama, existau voci care susțineau că Dumnezeu poate fi cunoscut doar la nivel rațional. Sfântul a arătat însă că omul poate avea o experiență reală a prezenței divine.

„Dumnezeu Se descoperă prin lucrarea harului Său, prin energiile Sale, iar omul poate avea această întâlnire reală cu Dumnezeu”, a spus Preasfințitul Părinte Benedict.

„Nu-i așa că am vrea să-L întâlnim pe Dumnezeu? De fapt, prin tot ceea ce noi facem în Biserică vizăm direct această întâlnire a noastră cu Dumnezeu”.

Relația cu semenii

Referindu-se la realitatea contemporană, Preasfințitul Părinte Benedict a observat că oamenii întâmpină dificultăți în a trăi cu adevărat întâlnirea cu ceilalți: „Aș zice că această lecție nu a fost doar pentru atunci, ci este o lecție pentru noi astăzi. Noi suntem, într-un fel, campionii neîntâlnirilor”.

„Ne întâlnim unii cu alții, dar ne este greu să ne bucurăm cu adevărat de întâlnirea cu celălalt. Se întâmplă adesea să stăm de vorbă cu cineva și, la un moment dat, mintea noastră pleacă în altă parte și pierdem firul discuției. Fizic e una să te întâlnești cu cineva și alta este să te întâlnești cu el ca persoană întreagă, cu toată atenția și cu toată inima”.

O cunoaștere autentică presupune prezență deplină și atenție față de persoana celuilalt: „Să stai față în față cu el, să-l asculți, să-l vezi cum reacționează, să-i înțelegi felul de a gândi”, a evidențiat Preasfinția Sa.

Îndemn la o viață nouă

Ierarhul a subliniat că unul dintre obstacolele principale în această întâlnire este fragmentarea minții: „Mintea noastră este împrăștiată în toate direcțiile și, tocmai ca să-L întâlnești pe Dumnezeu, trebuie să fii prezent, să fii numai ochi și urechi pentru El. Suntem obișnuiți să facem tot timpul ceva”.

Episcopul Sălajului a evidențiat importanța liniștii interioare și a practicii rugăciunii lui Iisus, „o rugăciune scurtă, dar foarte puternică”:

„Când mintea o repetă mereu, începe să se adune și să coboare în inimă, iar atunci apare bucuria și dulceața întâlnirii cu Domnul”.

Preasfinția Sa a evocat exemplul Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction Munteanu de la Cluj, care a suferit în temnițele comuniste pentru credința sa: „El a împlinit în viața sa cuvântul Evangheliei: Să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte ni se vor adăuga nouă. A avut acest curaj și Domnul l-a umplut de prezența Sa, ca să poată să reziste în toate acele suferințe”.

Foto credit: Facebook / Episcopia Sălajului