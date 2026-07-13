PS Benedict a binecuvântat lucrările de renovare ale primei biserici sfințite în Sălaj după Marea Unire

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a binecuvântat duminică lucrările de renovare realizate la biserica din localitatea Românaș, primul lăcaș de cult sfințit în județul Sălaj după Marea Unire de la 1918.

Ierarhul a explicat Evanghelia Duminicii a șasea după Rusalii, subliniind importanța comuniunii, a iertării și a mărturisirii credinței.

„În primul rând, ni se cere în viața noastră solidaritate, dar mai mult decât solidaritate, să ne asumăm și căderea celuilalt și așa să stăm înaintea lui Dumnezeu. Asta este Biserica”, a spus Preasfințitul Părinte Benedict.

Episcopul Sălajului i-a îndemnat pe credincioși să se apropie de Taina Spovedaniei, arătând că „în Biserică, mai înainte de orice, primim iertarea păcatelor, care ne ia de pe umeri povara pe care o resimțim”.

Curajul de a mărturisi

Totodată, Preasfinția Sa a avertizat că „înșelarea vrășmașului este tocmai aceasta să nu mărturisim păcatele”.

„Avem la îndemână Taina Pocăinței în general și spovedania, în mod special, prin care ne eliberăm de păcatele și de povara pe care păcatele le presupun”, a evidențiat episcopul.

Preasfințitul Părinte Benedict a subliniat că, după vindecarea sufletească, creștinii sunt chemați să mărturisească lucrarea lui Dumnezeu în lume.

„Odată vindecați, să fim curajoși și să dăm mărturie despre modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Să dăm mărturie despre frumusețea lui Dumnezeu în această lume și despre faptul că nu suntem singuri și că El face minuni cu noi în fiecare zi”.

Trăire în comuniune

La final, părintele paroh Gabriel-Viorel Gârdan a fost distins de Episcopul Sălajului cu Ordinul „Crux Porolissensis” pentru întreaga activitate desfășurată în parohie. De asemenea, binefăcătorii care au sprijinit lucrările de renovare au primit gramate de ctitor și diplome de apreciere.

Părintele paroh a mulțumit tuturor celor care au contribuit la înfrumusețarea bisericii: „Dacă în această parohie oamenii au conlucrat cu Dumnezeu, se datorează faptului că trăim în unitate, comuniune, dragoste, solidaritate și împreună slujire. Și pentru asta îi sunt recunoscători profund lui Dumnezeu”.

Biserica din Românaș, județul Sălaj, a fost sfințită în anul 1922 de către Mitropolitul Nicolae Ivan. În cadrul parohiei funcționează și un centru rezidențial destinat persoanelor vârstnice, unul dintre cele mai mari centre sociale ale Bisericii.

Sursă foto: Trinitas TV