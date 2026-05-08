PS Benedict a binecuvântat o casă de tip familial: Suntem chemați să îmbunătățim viața celor de aici

Episcopul Benedict al Sălajului a binecuvântat miercuri noua casă de timp familial din localitatea sălăjeană Var și a îndemnat la ajutorarea celor care beneficiază de astfel de servicii.

Slujba a fost oficiată în prezența autorităților locale și județene, a reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului – Sălaj, a echipei de proiect și a personalului de specialitate, precum și a copiilor beneficiari.

Preasfințitul Părinte Benedict a spus că o casă de tip familial nu devine cămin doar prin ziduri și acoperiș, ci prin dragostea celor care aleg să se dăruiască copiilor aflați în nevoi.

„Avem nevoie de condiții, dar avem nevoie și de dragostea care să însoțească aceste condiții. Avem nevoie de ziduri în care să ne încălzim și de un acoperiș care să nu ne plouă, dar avem nevoie și de brațe care să ne ocrotească”, a subliniat Episcopul Sălajului.

„Noi suntem chemați să îmbunătățim viața celor de aici. Vedeți că în Evanghelie tot timpul se vorbește despre aproapele: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu se spune pe cel departe, pentru că e ușor să iubești pe cel de departe”, a explicat ierarhul.

În semn de binecuvântare, Preasfinția Sa a oferit pentru noua casă o icoană cu Învierea Domnului.

Casa din Var găzduiește zece copii și face parte dintr-un amplu proiect european de reformă a sistemului de protecție a copilului din județul Sălaj.

