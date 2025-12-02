PS Antonie le-a mulțumit tinerilor voluntari implicați în Campania de prevenire a risipei de alimente

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a participat, la finele săptămânii trecute, la o nouă ediție a colectei de produse alimentare organizate în cadrul Campaniei de prevenire a risipei de alimente în Republica Moldova.

Preasfinția Sa le-a mulțumit pentru deschidere tinerilor voluntari participanți la acțiunea de la magazinul Kaufland din Bălți.

Campania este desfășurată de Banca de Alimente Moldova în parteneriat cu rețeaua de magazine Kaufland. Episcopia de Bălți se implică pentru al cincilea an consecutiv în această campanie, Părintele Episcop Antonie fiind un susținător constant.

Voluntarii au colectat de produse alimentare care se vor transforma în prânzuri calde distribuite la cantine sociale pe parcursul întregului an și în pachete alimentare împărțite familiilor vulnerabile social.

Prin faptul că descurajează risipa, campania îndeamnă, în duhul dragostei, pe cei care acceptă să participe, să împartă coșul de alimente cu cei care nu au ce pune pe masă, transmit reprezentanții Episcopiei de Bălți.

Despre campanie

Campania de prevenire a risipei de alimente din Republica Moldova a ajuns anul acesta la a șasea ediție, având ca scop sensibilizarea societății, a mediului privat și a decidenților publici cu privire la problema risipei alimentare.

Publicul este informat despre mecanismele simple de recuperare a produselor, iar campania cultivă solidaritatea, întrajutorarea și iubirea aproapelui.

Foto credit: Episcopia de Bălți