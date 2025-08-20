PS Antonie: Să înmulțim rugăciunea dacă vrem să creștem duhovnicește și să devenim mai buni

Preasfințitul Părinte Antonie a oficiat marți Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Chirilovca, raionul Florești. Episcopul de Bălți i-a îndemnat pe credincioși să se roage pentru pacea lumii și încetarea războiului din Ucraina:

„Să înmulțim rugăciunea dacă vrem să creștem duhovnicește și să devenim mai buni”, a fost mesajul său către credincioși”.

Schimbarea prin rugăciune

În cuvântul său de învățătură, Preasfințitul Părinte Antonie a subliniat că transformarea Mântuitorului a avut loc în timpul rugăciunii, arătând astfel că orice schimbare adevărată a omului începe prin comuniunea cu Dumnezeu.

„Vedem din Sfânta Evanghelie că Schimbarea la Față a Mântuitorului a avut loc în timpul când Mântuitorul se ruga. Înțelegem de aici că o schimbare în bine a vieții noastre, noi o putem face doar cu ajutorul rugăciunii”, a afirmat ierarhul.

Episcopul a atras atenția asupra pericolului refuzului de a evolua duhovnicește și a îndemnat credincioșii să aleagă lumina și binele:

„Fiecare trebuie să tindă să fie mai bun. Dacă omul nu dorește acest lucru însemnă că refuză creșterea duhovnicească, refuză apropierea de Dumnezeu, refuză Lumina”.

Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Antonie l-a decorat pe Valeriu Botnariuc cu Ordinul Episcopiei de Bălți pentru mireni, „Crucea bălțeană pentru mireni”, în semn de recunoștință pentru ajutorul constant oferit așezământului monahal.

Foto credit: Episcopia de Bălți