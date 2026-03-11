PS Andrei a sfințit noile clopote ale mănăstirii din Tulgheș, jud. Harghita

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a sfințit duminică noile clopote ale Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din comuna Tulgheș, județul Harghita.

Preasfinția Sa a explicat cum iertarea păcatelor aduce alinare sufletească și dă sens suferinței: „Când păcatele sunt iertate, suferința nu mai devine boală, ci devine mângâiere și viață veșnică”.

Ierarhul a subliniat că pericopa vindecării slăbănogului din Capernaum pune în lumină virtuți esențiale pentru viața creștină: „Ne spune Evanghelistul Marcu cum au venit la El aducând un slăbănog pe care îl purtau patru oameni. Văzând Iisus credința lor, i-a zis: Slăbănogule, fiule, iertate îți sunt păcatele tale”.

„Mântuitorul Iisus Hristos scoate în evidență câteva lucruri pe care ar trebui să ni le însușim și noi. Am putea să le numim virtuți: credința, îndrăzneala și iertarea păcatelor”.

Mănăstirea din Tulgheș îl are ca ocrotitor și pe Sfântul Simeon cel din Muntele Minunat, al cărui cap a fost adus de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei