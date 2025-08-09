PS Ambrozie: Ca unii care avem o singură viață de trăit, ar trebui să realizăm că sensul vieții este îndumnezeirea

Preasfințitul Părinte Ambrozie a oficiat de praznicul Schimbării la Față a Domnului, Sfânta Liturghie, la Mănăstirea Comana, din județul Giurgiu. Episcopul Giurgiului le-a vorbit oamenilor despre Lumină:

„Trăind în lume, adesea, nu realizăm că suntem în căutarea luminii necreate sau taborice. Lumina înseamnă dumnezeire, cunoaștere. Ca și căutători ai luminii, ca unii care avem o singură viață de trăit, ar trebui să realizăm că sensul vieții este îndumnezeirea”.

În cadrul slujbei, ierarhul a ținut un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre însemnătatea duhovnicească a sărbătorii, denumite și Praznicul Luminii.

După predică, Preasfinția Sa l-a felicitat pe starețul mănăstirii, arhim. Mihail pentru activitatea sa pastoral-misionară și i-a îndemnat pe credincioși să sprijine lucrările de pictură ce se desfășoară la biserica mănăstirii.

Credincioșii prezenți au avut posibilitatea să se închine la moaștele Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, păstrate în biserica mănăstirii, la icoana Sf. Ierarh Nicolae cu ferecătură argintată și la icoana „Călăuzitoarea”.

Credincioșii au primit la final binecuvântări din partea ierarhului, iconițe și ultimul număr al revistei „Familia Ortodoxă”.

Mănăstirea Comana

Mănăstirea Comana, situată în comuna Comana din judeţul Giurgiu, a fost ctitorită de Vlad Ţepeş (1476) în anul 1461, ca o mănăstire-cetate, care însă s-a ruinat până la finele secolului al XVI-lea.

Locul pe care a fost înălţată mănăstirea era o insulă în mijlocul mlaştinilor, iar accesul se făcea pe o poartă aflată în nordul incintei, după ce se traversa un pod de lemn, uşor de incendiat la vreme de primejdie.

Din această perioadă s-au descoperit urmele unei biserici de plan dreptunghiular (12 x 10 m), care avea fundaţie din cărămidă iar partea superioară din bârne.

Interiorul bisericii era tencuit şi pictat, găsindu-se urme de vopsea roşie şi albastru închis. În jurul acestei bisericuţe se aflau chiliile mănăstirii.

Săpăturile arheologice întreprinse în 1970-1971 au apreciat multe din datele şi fazele de construcţie. În baza acestor cercetări s-au efectuat lucrări de restaurare a întregului complex. Biserica, grav afectată de cutremurele din 1977 şi 1986, a fost consolidată, urmând ca apoi să fie repictată.

În anul 1992, prin purtarea de grijă a vrednicului de pomenire, Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, Comana redevine mănăstire de călugări, cu viaţă monahală de obşte.

Foto credit: Episcopia Giurgiului