Protos. Nicodim Bujor, autorul Acatistului Sf. Calinic de la Cernica, trecea la cele veșnice în urmă cu 15 ani

Vineri s-au împlinit 15 ani de la trecerea în veșnicie a protosinghelului Nicodim Bujor, autorul Acatistului Sfântului Calinic de la Cernica.

Părintele Nicodim Bujor s-a născut în data de 5 mai 1915 la Piatra Neamț și a intrat în obștea Mănăstirii Cernica la vârsta de 27 de ani, fiind îndrumat de duhovnicul său, părintele Gala Galaction.

Intrat în obștea Mănăstirii Cernica, a primit ascultarea de a predica și de a hrăni săracii. De asemenea, în perioada în care a fost student la Facultatea de Teologie din București, mergea deseori și ajuta la cantina săracilor.

În 1955, a participat la proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Calinic de la Cer­nica, unde a slujit ca diacon şi s-a implicat în organizarea evenimentului.

În anul 1976, Părintele Nicodim Bujor nota: „Am asistat la canonizarea Sfântului Ierarh Calinic Cernicanul, căruia i-am făcut acatistul și pe care l-am ținut în neputincioasele mele brațe”.

De asemenea, Părintele Nicodim Bujor a cunoscut-o personal pe Sfânta Evloghia de la Samurcășești, căreia i-a scris viața pe larg.

Mărturii de la un fiu duhovnicesc

Părintele Iulian Naroș, preot slujitor la Biserica Sfântul Nicolae Ghica – Paraclis Universitar din București, a acordat un interviu, pentru Basilica.ro, în anul 2023, în care a vorbit despre Părintele Nicodim Bujor.

„Evlavia părintelui Nicodim față de Sfântul Calinic se manifesta prin respect și familiaritate, la fel cum un copil are respect față de tată și mamă, dar și familiaritate”, declara pr. Iulian Naroș.

„În relația cu părintele Nicodim am învățat ce este duhovnicul. Dacă duhovnicul, în viziunea mea de până atunci, era acel părinte îmbunătățit care avea răspunsuri la toate nelămuririle, la toate întrebările existențiale, prin părintele Nicodim am înțeles că duhovnicul nu este cel ce dă răspunsuri la toate întrebările, ci este omul de rugăciune”.

Protosinghelul Nicodim Bujor a trecut la viața veșnică în data de 30 ianuarie 2011, fiind înmormântat în Cimitirul Mănăstirii Cernica.

Sursa foto: arhiva părintelui Iulian Naroș