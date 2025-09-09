Protejați educația în zonele afectate de război! Atacurile și abuzurile sexuale asupra copiilor au crescut cu 44% în acest an

Ziua internațională pentru protejarea educației împotriva atacurilor atrage atenția asupra violenței exercitate asupra elevilor, profesorilor și instituțiilor de învățământ din zonele afectate de conflicte armate. În ultimul an s-a observat o creștere cu 44% a atacurilor și abuzurilor sexuale asupra copiilor.

Ziua de 9 septembrie a fost instituită în anul 2020 printr-o rezoluție adoptată în unanimitate de Adunarea Generală a ONU, care reafirmă dreptul tuturor la educație și subliniază importanța asigurării unui mediu propice pentru desfășurarea actului educațional.

Propunerea a fost prezentată de statul Qatar și susținută de alte 62 de țări, iar UNESCO și UNICEF au fost desemnate să promoveze și să susțină conștientizarea acestei probleme globale.

10.000 de copii abuzați

Conform informațiilor publicate pe site-ul oficial al ONU, în perioada 2022–2023 au fost înregistrate aproximativ 6.000 de atacuri asupra elevilor, cadrelor didactice și instituțiilor educaționale. Mai mult de 10.000 de copii au fost uciși, răniți, răpiți sau arestați.

Rezoluția ONU accentuează responsabilitatea guvernelor de a proteja educația și de a garanta accesul tuturor copiilor la o educație de calitate, incluzivă și echitabilă, în special în cazul celor care se află în situații vulnerabile.

De asemenea, se subliniază necesitatea intensificării eforturilor și a creșterii finanțării pentru promovarea unui cadru educațional sigur, mai ales în situații de criză umanitară.

În sprijinul acestui obiectiv, Declarația privind școlile sigure, lansată în mai 2015 la Oslo, reprezintă un angajament politic important pentru protejarea elevilor, profesorilor, școlilor și universităților în timpul conflictelor armate și pentru asigurarea continuității educației în condiții de război.

Violența și abuzurile sexuale ca arme de război

Raportul anual al Secretarului General al ONU privind copiii și conflictele armate pentru anul 2024 oferă un tablou sumbru al situației. Au fost verificate 41.370 de incidente grave – cel mai mare număr de la înființarea mecanismului de monitorizare în urmă cu aproape 30 de ani.

Cele mai afectate regiuni în 2024 sunt Israelul și teritoriile palestiniene ocupate (în special Fâșia Gaza), Republica Democrată Congo, Somalia, Nigeria și Haiti. Majoritatea încălcărilor grave ale drepturilor copiilor au înregistrat o creștere față de anii anteriori, inclusiv atacurile asupra școlilor, dar și violurile și alte forme de violență sexuală,

Inger Ashing, directoarea fundației Save the Children International a afirmat că violența sexuală trebuie privită cu aceeași gravitate cu care privim războiul cu arme și bombe nucleare.

„Violena sexuală asupra copiilor în conflict este o crimă care odinioară se petrece în umbră, dar care acum este tot mai utilizată ca tactică deschisă de război”.

„Nimeni nu ar trebui să îndure durerea și umilința violului și a exploatării sexuale, iar când victima este un copil, cu atât mai deplorabil”, a declarat Inger Ashing.

2025 – momente simbolice

Anul 2025 aduce mai multe momente simbolice: 25 de ani de la adoptarea Protocolului Opțional privind implicarea copiilor în conflicte armate și 20 de ani de la adoptarea Rezoluției 1612 a Consiliului de Securitate al ONU, care a pus bazele monitorizării sistematice a încălcărilor drepturilor copiilor în situații de conflict.

Foto credit: Save the Children International