Cum să ne protejăm în sezonul rece: Recomandările Ministerului Sănătății pentru perioadele cu temperaturi scăzute

Ministerul Sănătății a emis un set de recomandări pentru perioadele cu temperaturi extrem de scăzute.

Potrivit sfatului medicilor, cetățenii sunt îndemnați să evite pe cât posibil deplasările în spații deschise și expunerea la frig. Efectele temperaturilor scăzute pot duce la degerături ale mâinilor și picioarelor, dacă sunt expuse pe o durată prelungită.

Recomandările includ și alegerea îmbrăcămintei adecvate, consumul de alimente bogate în proteine, fructe și legume, evitarea consumului de alcool, precum și respectarea regulilor de bază ale igienei.

O atenție deosebită trebuie acordată încălzirii locuințelor. Ministerul avertizează asupra pericolului utilizării instalațiilor improvizate, care pot duce la intoxicații cu monoxid de carbon.

Totodată, este necesară o grijă sporită față de persoanele vârstnice, în special cele cu afecțiuni cardiace sau respiratorii, care sunt sfătuite să evite locurile aglomerate și expunerea la temperaturi scăzute.

Situația unităților sanitare este monitorizată constant de Ministerul Sănătății prin direcțiile de sănătate publică. Spitalele sunt pregătite să primească un flux mai mare de pacienți. Serviciile de ambulanță județene vor suplimenta, dacă va fi cazul, numărul de echipaje și autospeciale.

Foto credit: Facebook / Ministerul Sănătății