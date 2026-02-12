Proiect social la Roman: Fundația Episcop Melchisedec va construi un centru multifuncțional pentru copiii vulnerabili

Fundația „Episcop Melchisedec” a implementat recent proiectul „Grădina de copii. Construire centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii”. Inițiativa este menită să sprijine copiii din municipiul Roman, în special pe cei proveniți din medii vulnerabile.

Noul centru va oferi oportunități diverse de dezvoltare personală și socială, incluzând ateliere creative și educative, spații dedicate lecturii și învățării, dar și facilități sportive și recreative.

Programul se adresează în mod special copiilor aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială, având ca scop prevenirea abandonului școlar și sprijinirea dezvoltării competențelor sociale și emoționale.

Centrul multifuncțional va funcționa ca un spațiu incluziv, în care copiii vor putea participa la activități educative și artistice într-un mediu sigur.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” și este finanțat prin programe europene dedicate incluziunii sociale și sprijinirii comunităților vulnerabile.

Foto credit: Freepik