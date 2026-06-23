Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Nașterii Sf. Ioan Botezătorul

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji de sărbătoarea Nașterii Sf. Ioan Botezătorul, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Biserica „Sfântul Ioan Domnesc” din Piatra Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Vasile cel Mare” de la Someșul Cald, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Icoana din județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului; Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților; Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Catedrala Arhiepiscopală din incinta Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, și Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, în Parohia „Sfintele Mucenițe Filofteia de la Argeș, Tatiana de la Craiova și Suniva de la Selja și Bergen” din orașul Bergen, Norvegia.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala din Nürnberg, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Schitul „Sfânta Muceniță Filofteia” din comuna Mănești, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Alba Iulia.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica „Sfântul Ioan” din Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” – Antonești din comuna Corbeni, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Schitul Poienițele din județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Mănăstirea Măxineni, județul Brăila.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” – Catedrala Veche din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, și cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” – Bobota, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” – Poiana Mărului, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Mănăstirea Izbuc.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, și cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul” – Scărișoara Nouă, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji în Parohia Grecescu din Drobeta-Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și cu Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Valea Mare, județul Covasna.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Brânceni.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” de la Sediul Eparhial din Roma.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe” din Saint-Hubert, Québec, Canada.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din cartierul Europa, Cluj-Napoca.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, din Cebza, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Schitul „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul” din Ardeu, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul” din Lleida, Spania.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene