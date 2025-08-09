Programul slujirii ierarhilor în Duminica a noua după Rusalii

În Duminica a noua după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la parohia Adormirea Maicii Domnului din Târgu Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la biserica „Sfântul Mucenic Laurențiu”, din cartierul Arhitecților, din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la biserica Viile Tecii, județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Mucenic Teodor Tiron” din Ulmu, Ialoveni, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Mănăstirea Măgura, din județul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați, din Chicago, statul American Illinois.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la la Mănăstirea Sfântul Dimitrie de la Dumbrava, din Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Iezer din satul Cheia, orașul Băile Olănești, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacãului, va sluji la Paraclisul reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea Aninoasa din județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la biserica Dumbrăveni din județul Vrancea.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, la biserica ,,Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Arad.

Înaltpreasfinţitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, din Stanbridge, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la biserica din localitatea Draxeni, filie a Parohiei Corodești, din Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din stațiunea Poiana Mărului, Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil” din parohia Beiuș I, din Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji la Catedrala istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Jiana din județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la biserica „Sfântul Ioan cel nou de la Suceava”, din Volovița, Soroca, Republica Moldova.

Preasfințitul Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la parohia Pogorarea Sfântului Duh din satul Porumbesti, raionul Cantemir, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Cãlãrașilor, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei si Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Catedrala Sfântul Haralambie din Turnu Măgurele.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va efectua vizite pastorale în eparhie.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală, protopopiatul Slatina I, Județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la biserica „Sfântul Gheorghe” din Horia, din Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la biserica Nușfalău, din Protopopiatul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din localitatea Sărcia, Republica Serbia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Malaga, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Paraclisul Episcopal „Pogorârea Sfântului Duh” din Göteborg, Suedia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la biserica ortodoxă română Sfântul Mina, din Blainville, provincia canadiană Quebec.

Preasfinţitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la biserica orotodxă română în formare din Balbriggan, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală din București.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșãneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Biserica „Sfânta Muceniță Varvara” – Văratec, din Târgu Neamț.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la parohia Ghilad, din protopopiatul Deta.

Preasfinţitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Mănăstirea Ițcani, din Suceava.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sfântul Apostol Iacov şi Sfântul Ierarh Nectarie” din (ZEOGHEL) Soegel, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Teodoreni, din județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la biserica Precista din Municipiul Bacău.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la biserica Culciu Mare, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Călan, Protopopiatul Hațeg.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Spaniei și Portugaliei, va sluji la biserica Ortodoxă Română Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla din Manresa, Spania.

Foto credit: Basilica.ro