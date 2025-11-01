Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 22-a după Rusalii

În Duminica a 22-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie, oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica „Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul” din orașul Novaci, județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Criciova, județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul Mtropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Geneva, Elveția.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Altötting, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Căstău, județul Hunedoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Biserica „Sfântul Mucenic Pantelimon” de la Parohia Râmești, județul Râmnic.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în Parohia Bârcu Goșmani, județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji în Parohia Crâmpotani, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la Mănăstirea Ciolanu din județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în Parohia Cărand, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sfântul Apostol Simon Zilotul și Sfântul Mare Mucenic Mina” din Harlow, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Huși.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia Borlova, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Parohia Luncasprie, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji în Parohia Supuru de Jos, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji în Parohia Severineşti, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Chirilovca, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Mănăstirea „Sf. Treime” din satul Roșu, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în Parohia „Sfântul Evanghelist Matei” din Slobozia, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Biserica ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Parohia Subcetate, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji în Parohia Siliștea, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji în Parohia Pietrele, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Smârdan, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală din Zalău.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Simeria, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji în Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt” din localitatea Seleuș, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji în Parohia românească din Budapesta, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Sfintele Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr și Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel” din Ålesund, Norvegia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Freiburg im Breisgau, Germania.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Titan din Protopopiatul Sector 3 Capitală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Azuga II.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din satul Preluca, comuna Pângărați, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Vâlcele, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji în Parohia Făget I, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în Parohia „Buna Vestire și Soborul Sfinților Putneni” – Paraclis Mitropolitan din localitatea Sculeni, raionul Ungheni, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Parohia „Buna Vestire şi Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ” din Vöcklabrück, Austria.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în Parohia „Cuvioasa Parascheva” Pleșești, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji Parohia Goioasa, județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Paraclisul Arhiepiscopal ,,Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Arad.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Urmeniș, Protopopiatul Chioar, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Vulcan, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Cuvios Dometie cel milostiv de la Râmeț” din Palencia, Spania.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților