Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 32-a după Rusalii

În Duminica a 32-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din municipiul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Învierea Domnului” din cartierul Oprișani al municipiului Turda.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Crivina de Jos, județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în Paraclisul mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în Parohia „Sfântul Grigorie Teologul” din Schiedam, Rotterdam, Olanda.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Buna Vestire” din München, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea Viforâta, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfinții Nicolae și Bretanion” din județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Dintr-un Lemn, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Mănăstirea Ciolanu din județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Biserica „Sfântul Grigorie Teologul” din municipiul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, în Parohia Grădiște II Arad.

Înaltpreasfinţitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și „Izvorul Tămăduirii”, Londra 10 – Hounslow, Regatul Unit.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji în Parohia Ivești 1, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia Forotic din județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Biserica „Schimbarea la Față a Domnului”, „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul” din Parohia Băile Felix, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji în Parohia Jupalnic din municipiul Orșova.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena” din satul Corlăteni, raionul Rîșcani, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Lehliu Gară, județul Călărași.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Roșiori de Vede, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Mănăstirea Comana.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din municipiul Slatina, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Măcin.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Solomon, Protopopiatul Jibou, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopala din Vârșeț.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Giula.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Mucenici și doctori fără de arginți Chir și Ioan” din San Isidro de Níjar, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Biserica „Sfinții Leontie de la Rădăuți, Iacob Putneanul și Pahomie de la Gledinul Bistriței”, din Insula Skjervøy, Regatul Norvegiei.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe” și „Sfinții Epictet și Astion”, Saint-Hubert, Quebec, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji în Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Limerick, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, la Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Paraclisul „Sfântul Grigorie Teologul” al Seminarului Teologic Ortodox din București.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” – Ghelăiești, comuna Bârgăoani, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Vasile cel Mare” din Someșul Cald, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji în Parohia Românești, cu hramul „Sfânta Parascheva” din județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în Parohia „Sfânta Treime” din orașul Călărași, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala „Înălțarea Domnului” din Bacău.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Ortodoxă Săpânța, Protopopiatul Sighet, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Sântuhalm, Protopopiatul Deva.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Trei Ierarhi” din Aielo de Malferit, Spania.

