Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul

De sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Secu din Neamț, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Macarie, Mitropolit de Nairobi, și cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Cormaia, din județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Târgu Cărbunești – Cămărășeasca din județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Timișeni din județul Timiș împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, și cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Nürnberg, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor 2 Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați, din Chicago, statul American iLlinois.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din localitatea Lipnița, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la Strungari, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Cornet din județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Metocul Chiriarhal de la Itești, județul Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea Cotmeana din judetul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sf. Mare Mc. Gheorghe” a Parohiei Siriu din județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Mănăstirea Măxineni din județul Brăila.

Înaltpreasfinţitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului”, din Stanbridge, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Pietroasa – Borșa, din județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, vor sluji la Mănăstirea Topolnița din județul Mehedinți, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, și Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfântul Alexandru” din Alexandria, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Mănăstirea Comana din județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din municipiul Slatina, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Bic, din județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea ,,Tăierea Capului Sfântul Ioan Botezatorul” din Făgețel, județul Harghita, împreună cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei si Harghitei, și cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Mănăstirea Arbore din județul Suceava, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Biserica Mănăstirii din Tårs, Danemarca.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfinţitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Centrul Eparhial din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în München, Germania.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Radu Vodă din București.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Izvoare, din județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Domnului” și „Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou” de la Muscel din Cenicientos, Spania.

Foto credit: Basilica.ro