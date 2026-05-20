Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, după următorul program, transmis de Eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va săvârși Sfânta Liturghie la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal; Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal; Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal; Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Mănăstirea Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Ierarh Nicolae” din Nisa, Franța.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, la Mănăstirea Eroilor „Înălțarea Domnului” Țiganca din satul Stoianovca, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Parohia „Sfânta Treime și Sf. Ierarh Nicolae” din Düsseldorf.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sf. Împărați”, Chicago, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” I din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de la Afteia, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala „Înălțarea Domnului” din Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, la Parohia „Înălțarea Domnului” din Stroke on Trent and Crewe, Anglia, Regatul Unit al Marii Britanii.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Topolnița, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Vârfu Dealului, Suceava.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Biserica ,,Înălțarea Domnului” din Toplița, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Catedrala „Sfântul Haralambie” din Turnu Măgurele.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Biserica „Sfinților Împărați” din Mihăilești, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei și cu Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, la Schitul Straja, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea Saon, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Paraclisul „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop” din localitatea Carsoli, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserica” din Madrid, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Mănăstirea Galata, Iași.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Parohia Fetești din județul Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Dobric, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji în Parohia Timișoara Mehala.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Parohia Straja din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sf. Cruce şi Sf. Ierarh Calinic de la Cernica” din München.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica „Înălțarea Domnului” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel” din Cenicientos, Spania.

