Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu: Publicul larg îi poate aduce un ultim omagiu la Arena Națională

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul funeraliilor lui Mircea Lucescu, marele antrenor român trecut la Domnul marți seară.

Ceremoniile vor debuta miercuri, de la ora 17:00, atunci când sicriul va fi depus la Arena Națională, unde va fi oficiată Slujba de Priveghi, urmând ca accesul publicului să fie permis până la ora 21:00.

Programul de vizitare se va relua joi, între orele 10:00 – 20:00, pentru ca toți cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu marelui antrenor să o poată face.

Vineri, de la ora 10:00, se va oficia Slujba Înmormântării la Biserica „Sfântul Elefterie” din Capitală. Accesul va fi permis doar familiei Lucescu și invitaților ei.

De la ora 12:20 va avea loc înhumarea, care va fi precedată de onoruri militare în cinstea marelui antrenor, ca ultimă recunoaștere a realizărilor sale pentru țara noastră.

Potrivit FRF, accesul publicului va fi restricționat în zona cimitirului, la cererea familiei.

Siguranța și ordinea publică vor fi asigurate permanent de forțele Jandarmeriei Române și ale Poliției Capitalei.

Traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliția Rutieră pentru a minimiza blocajele pe durata deplasării cortegiului funerar între Arena Națională, Biserica „Sfântul Elefterie” și Cimitirul Bellu.

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Foto credit: Federația Română de Fotbal

