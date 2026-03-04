Ministerul Sănătății anunță un program dedicat copiilor prematuri. A fost lansat și Programul Național de Screening Neonatal

Ministerul Sănătății și Asociația Prematurilor vor încheia un acord de colaborare care urmărește monitorizarea prematurilor până la vârsta de 5 ani. De asemenea, ministerul a lansat recent și un program național de screening neonatal și prevenție care să depisteze de la naștere mai multe boli rare.

Conform discuțiilor cu asociația de profil, programul național dedicat copiilor prematuri va prevedea următoarele:

monitorizarea prematurilor până la vârsta de 5 ani, prin instituirea unui program național dedicat și integrarea Carnetului Prematurului în reglementările naționale, pentru un parcurs medical coerent și o coordonare reală între toate specialitățile implicate;

integrarea fizioterapiei neonatale și a stimulării tactile precoce în Terapia Intensivă Neonatală, cu reglementarea clară a rolului și competențelor fizioterapeutului;

includerea terapiei Kangaroo Care în normele și ghidurile naționale, transformând această practică validată medical într-un standard național.

„Experiența ultimilor ani arată clar că politicile publice devin mai eficiente atunci când sunt construite împreună cu cei care cunosc direct realitatea din teren”, a transmis pe Facebook ministrul Alexandru Rogobete.

„Ministerul stabilește cadrul și standardele, iar organizațiile neguvernamentale aduc perspectiva familiilor și experiența practică acumulată în sprijinul prematurilor. Atunci când lucrăm împreună, deciziile sunt mai bine fundamentate, iar rezultatele sunt mai consistente.”

Program de Screening Neonatal și Prevenție

La finele lunii trecute, Ministerul Sănătății a lansat Registrul Național de Screening Neonatal și Programul Național de Screening și Prevenție, eveniment găzduit de Administrația Prezidențială, în cadrul proiectului „România în Lumină”.

Ministerul a anunțat extinderea listei de biomarkeri testați la naștere de la 3 la 22 de afecțiuni. Biomarkerii metabolici și genetici testați vor permite depistarea precoce a unor boli rare și grave la nou-născuți, înainte ca acestea să producă leziuni ireversibile. Aceasta înseamnă șanse reale la o dezvoltare normală pentru sute de copii anual.

Registrul Național de Screening Neonatal va fi complet funcțional odată cu aprobarea bugetului de stat pe anul 2026. Implementarea lui aliniază România la standardele europene în ceea ce privește monitorizarea indicatorilor de sănătate neonatală și dezvoltarea programelor de prevenție.

Foto credit: Facebook / Salvați Copiii România