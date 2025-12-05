Profesorii de Religie din două județe au învățat să predea Biblia prin metode moderne

Profesorii de Religie din județele Mureș și Alba au participat la cursul de formare „Să descoperim Sfânta Scriptură prin joc”, o inițiativă interjudețeană menită să aducă metode moderne și interactive în predarea Bibliei.

Cursul a fost susținut, în perioada 28-29 noiembrie, de prof. Adriana Argatu, de la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța, cunoscută pentru modul creativ în care integrează jocul, cooperarea și descoperirea activă în studiul textului biblic.

Participarea profesorilor de religie a fost facilitată de implicarea doamnelor inspector Laura Popa (ISJ Alba) și Mariana Alina Bexa (ISJ Mureș), încurajând colaborarea dintre cadrele didactice ale celor două județe.

Cursul a încheiat proiectul interjudețean „Ziua Bibliei”, desfășurat în colaborare între Inspectoratele Școlare Județene Mureș și Alba, la care au participat peste 400 de profesori și preoți.

Proiectul a inclus o serie de activități cu impact spiritual și educațional, între care: masa rotundă interconfesională a profesorilor de religie, expoziția de miniaturi de la Muzeul Museikon din Alba Iulia, conferința „Ora de cer” susținută de arhidiaconul Adrian-Sorin Mihalache, precum și întâlniri tematice dedicate rolului preotului în școală și explicării Scripturii.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iulia