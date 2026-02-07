Profesori de religie mureșeni au subliniat responsabilitatea comună a familiei, școlii și Bisericii în formarea tinerilor

Cea mai recentă întâlnire a cercului metodic al profesorilor de religie din zona Luduș, desfășurată vineri la Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” din Luduș, a avut tema „Povestea care formează: familia și educația religioasă în viața elevilor”.

Lucrările au fost coordonate de prof. Alin Marin Pop și prof. Nadia Ghic, care au subliniat valoarea pedagogică a povestirii cu tematică religioasă în procesul educațional, ca mijloc de formare a conștiinței, a caracterului și a identității creștine a elevilor.

Despre noile sfinte femei românce

Prof. Nadia Ghic a susținut o prezentare dedicată canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce, evidențiind modelele de sfințenie feminină din spațiul românesc și importanța acestora pentru educația religioasă a elevilor.

Prin exemplul vieții lor, aceste sfinte femei oferă repere autentice de credință, jertfelnicie și mărturisire, demonstrând că sfințenia este posibilă în orice stare și context de viață, a explicat profesoara.

Au mai participat părintele Lucian Voșloban, protopop de Luduș, prof. Mariana Alina Bexa, inspector pentru disciplina Religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, părintele Viorel Ormenișan și părintele Lucian Bucea, parohii comunităților liturgice cu care Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” are încheiate protocoale de colaborare.

Responsabilitate comună în formarea tinerilor

La final, părintele protopop Lucian Voșloban a subliniat responsabilitatea comună a familiei, școlii și Bisericii în formarea tinerelor generații.

Doamna inspector Mariana Alina Bexa a împărtășit un cuvânt de apreciere și mulțumire pentru activitățile desfășurate, îndemnând cadrele didactice să mențină o legătură constantă și vie cu preotul paroh, în vederea unei educații religioase coerente și unitare.

Aceasta a prezentat activitățile viitoare, accentuând pregătirea elevilor pentru olimpiadele și concursurile ce urmează, precum și implicarea profesorilor de religie în activitățile desfășurate în cadrul Lunii pentru Viață și marcarea Anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei