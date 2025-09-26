Proclamarea locală a canonizării Sfântului Ilarion Felea va avea loc la Arad: Program

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea va avea loc în data de 5 octombrie la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Treime” din Arad.

Cu acest prilej, în perioada 4-5 octombrie, va avea loc un amplu program liturgic pentru a marca acest eveniment deosebit din viața eparhiei arădene.

Program:

Sâmbătă:

Ora 18:00 – Slujba privegherii (Vecernie, Litie, Utrenie), Catedrala arhiepiscopală.

Duminică

Ora 08:30 – Acatistul Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea;

Ora 09:00 – Sfânta Liturghie în sobor de ierarhi, preoți și diaconi;

Ora 11:30 – Rânduiala proclamării solemne a canonizării.

Arhiepiscopia Aradului invită credincioșii să participe în număr cât mai mare la acest eveniment solemn din viața eparhiei.

Sfântul Preot Mărturisitor Ilarion V. Felea

Născut în data de 21 martie 1903, Sf. Ilarion Virgil Felea a fost profesor la Catedra de dogmatică și apologetică a Facultății de Teologie din Arad în perioada 1938-1948.

Materiile predate au fost: Teologie Dogmatică, Teologie morală, Ascetică și mistică și Omiletică practică.

A fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2024, iar proclamarea canonizării a avut loc în data de 4 februarie 2025, la Catedrala patriarhală din București, la aniversarea a 100 de ani de patriarhat românesc.

Sursă foto: Doxologia