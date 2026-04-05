Primul Pelerinaj de Florii în Episcopia Daciei Felix: Readucem la viață tradiții ale întregii Ortodoxii, a spus PS Ieronim

Ortodocșii români din Serbia au participat sâmbătă la prima Procesiune de Florii organizată în Episcopia Daciei Felix. Evenimentul a avut loc la parohia ortodoxă română din Alibunar.

Au participat Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, toți clericii din cuprinsul eparhiei și numeroși credincioși.

„Datoria noastră este să readucem la viață aceste tradiții din vechime care sunt tradiții ale întregii Ortodoxii”, a declarat Preasfințitul Părinte Ieronim pentru Trinita TV.

„În acest sens, procesiunea de Florii este importantă, pentru că marchează pe de o parte finalul postului de 40 de zile și imediat ne anunță sărbătoarea Intrării în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos și Săptămâna Sfintelor Pătimiri.”

Moment istoric pentru eparhie

Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre dimensiunea mărturisitoare a procesiunii, precum și despre semnificația teologică a minunii săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos când l-a înviat pe Lazăr patru zile după moartea acestuia.

Preasfinția Sa a explicat că această minune prefigurează Învierea Domnului și constituie o chemare adresată fiecărui credincios de a-și întări credința și de a-L mărturisi pe Hristos în mod public, prin participarea la astfel de manifestări liturgice și duhovnicești.

Părintele Emanuel Tăpălagă, vicar administrativ al Episcopiei Daciei Felix, a subliniat caracterul istoric al evenimentului, arătând că, deși în parohiile eparhiei există tradiții locale legate de organizarea unor procesiuni în această zi, este prima dată când o astfel de manifestare reunește clericii și credincioșii din întreaga eparhie.

Pentru implicarea în organizarea procesiunii de Florii, ierarhul l-a hirotesit iconom stavrofor pe Părintele Gabriel Simionesei, parohul din Alibunar.

Episcopia Daciei Felix a fost înființată în 1997, având în vedere nevoile pastoral-misionare ale celor 32.000 de etnici români care locuiesc în regiunile Voivodina și Valea Timocului din Serbia. Parohia Alibunar are hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix