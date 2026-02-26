Primăria Sectorului 2 propune înființarea unei bănci locale de alimente pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile

Primăria Sectorul 2 a inițiat un proiect privind înființarea unei bănci locale de alimente, destinat sprijinirii persoanelor aflate în dificultate. Inițiativa urmează să fie supusă votului în ședința Consiliului Local.

„Preluăm și adaptăm un model de bune practici care funcționează deja în Sectorul 6. Este un proiect prin intermediul căruia vom avea un sistem organizat, predictibil și sustenabil de sprijin alimentar”, a transmis Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, într-o postare pe Facebook.

Inițiativa pornește de la realitatea creșterii numărului de persoane care au nevoie de sprijin: vârstnici, persoane cu dizabilități, familii monoparentale, persoane fără adăpost sau copii proveniți din medii vulnerabile.

Desfășurarea proiectului

Banca locală de alimente va fi responsabilă de colectarea produselor alimentare de la producători, procesatori, distribuitori și alți operatori economici, sortarea și depozitarea acestora în condiții conforme cu normele de siguranță alimentare și distribuirea către persoanele vulnerabile și către centrele sociale.

Totodată, proiectul prevede înființarea unei bucătării proprii, unde vor fi preparate mese calde, care vor fi oferite printr-o cantină socială dedicată.

Serviciul ar urma să funcționeze în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, consolidând capacitatea autorităților locale de a interveni rapid și eficient în sprijinul persoanelor aflate în nevoie.

„Îmi doresc să dezvoltăm parteneriate solide cu mediul privat și organizațiile neguvernamentale, pentru a construi un model funcțional și durabil”, a mai spus edilul.

Finanțarea ar urma să fie asigurată din bugetul local, precum și din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile.

Foto credit: Freepik