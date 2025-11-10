Prima pastorală a Sfântului Neofit Cretanul de la începutul Postului Mare a fost publicată

Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat prima Pastorală la începutul Postului Mare (1739) a Sfântului Ierarh Martir Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești (1738-1753), într-o ediție îngrijită de Arhim. Dr. Nectarie Șofelea, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Tipărit la Tipografia Cărților Bisericești, textul aduce în atenția cititorilor prima scrisoare pastorală adresată preoților și credincioșilor din cuprinsul Ungro-Vlahiei de Sfântul Neofit înaintea Postului Mare din anul 1739, prin care îndeamnă la trăirea autentică a credinței și la depășirea formalismului religios.

Textul a fost editat după copia din registrul Mitropoliei Ungrovlahiei de Petre Năsturel și publicat inițial în Buletinul Bibliotecii Românești din Freiburg, IX (1984).

În prezenta ediție, unele arhaisme și forme slavone au fost adaptate limbii actuale, pentru a facilita lectura și înțelegerea duhovnicească, fără a altera autenticitatea documentului istoric.

Un text actual și profund

În Prolog, Arhim. Nectarie Șofelea arată că mesajul pastoral al Sfântului Neofit, redactat în Postul Mare al anului 1739, „abordează cu o claritate remarcabilă probleme care sunt actuale și astăzi”.

Mitropolitul Neofit constata, încă de acum trei secole, că mulți creștini transformaseră viața duhovnicească într-un simplu ritual exterior, lipsit de pocăință și de înțelegerea adevăratului sens al Sfintelor Taine.

„Acest diagnostic al superficialității religioase răsună puternic și astăzi, când multe practici creștine au devenit simple obiceiuri golite de substanță spirituală”, scrie editorul, subliniind că pastorația Sfântului Neofit ne reamintește că postul nu este dietă, spovedania nu este formalitate, iar Împărtășania nu este ritual magic, ci întâlnire personală și transformatoare cu Hristos.

„Suntem cu adevărat creștini sau doar repetăm gesturi lipsite de o trăire spirituală autentică?”, transmite arhimandritul.

Mesajul transmis de acum aproape 300 de ani rămâne, potrivit arhim. Nectarie, „de o actualitate cutremurătoare: credința autentică cere mai mult decât prezența fizică la biserică – cere pocăință adevărată, curățire sufletească și căutare sinceră a lui Dumnezeu”.

Viața Sfântului Ierarh Neofit Cretanul

Născut în insula Creta în 1690, Sfântul Neofit s-a remarcat prin viață curată și învățătură aleasă. A fost chemat în Țara Românească de Domnitorul Constantin Mavrocordat, devenind dascăl și mai apoi Mitropolit al Țării Românești.

A susținut introducerea limbii române în cult și a reînființat tipografia Mitropoliei din București, unde a publicat 14 cărți de slujbă și numeroase lucrări teologice. A fost un ierarh luminat și martir, apărător al credinței și al poporului asuprit de domnitorul fanariot Matei Ghica, care a poruncit otrăvirea sa în 1753.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe Sfântul Neofit Cretanul, fixând ziua sa de prăznuire în data de 16 iunie.

Foto credit: Basilica.ro