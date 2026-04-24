Prima parohie românească din Regatul Unit și-a sărbătorit hramul: Lucrare pastorală neîntreruptă din 1964

Parohia „Sfântul Gheorghe” din Holborn, Londra, prima comunitate românească din Regatul Unit, și-a sărbătorit hramul. Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a săvârșit joi Sfânta Liturghie.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre viața și mărturisirea Sfântului Gheorghe, arătând că adevărata biruință nu se împlinește în puterea lumească, ci în statornicia credinței.

„Este unul dintre cei mai cinstiți apărători ai creștinismului, numeroase biserici, dar și țări avându-l ca ocrotitor spiritual. Viața și pătimirea sa sunt un exemplu grăitor de credință, curaj și jertfă pentru Mântuitorul Hristos”.

Arhiepiscopul a subliniat că Sfântul Gheorghe este chipul celui care a biruit lumea nu prin sabie, ci prin credință și iubire jertfelnică.

„Sfântul Gheorghe și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos pe care l-a slujit o viață întreagă, primind cununa muceniciei și devenind un exemplu viu de credință și curaj pentru creștini”.

Gata de mărturisire în orice împrejurare

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a subliniat actualitatea exemplului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe: „Viața sfântului ne îndeamnă să ne întărim în credință și să fim gata să mărturisim pe Hristos în orice împrejurare”.

„Deși astăzi nu suntem chemați să ne dăm viața spre mucenicie, suntem chemați totuși la o mărturisire continuă a credinței în mijlocul unei lumi care tot mai mult se depărtează de Dumnezeu”.

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a evidențiat și soluțiile pe care orice creștin le poate aplica în viața de zi cu zi cu lupta împotriva patimilor și a ignoranței: credința cea vie, rugăciunea neîncetată, postul și asceza, milostenia lucrătoare și trăirea curată.

„Cine se îmbracă cu acestea, asemenea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, va fi biruitor asupra păcatului și va moșteni Împărăția Cerurilor”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Scurt istoric al parohiei

Comunitatea din Holborn reprezintă prima formă organizată a prezenței ortodoxe românești în Regatul Unit, conturată în jurul bisericii istorice „St Dunstan-in-the-West”. Lucrarea pastorală a început în anul 1964, prin slujirea părintelui Vintilă Popescu.

În anul 1966, Patriarhul Justinian a vizitat Londra, la invitația Arhiepiscopului de Canterbury, Michael Ramsey. Atunci a vizitat parohia românească din capitala britanică și a adus și o catapeteasmă din secolul al 19-lea, care inițial a fost realizată pentru Mănăstirea Antim din București.

Activitățile filantropice, desfășurate de comunitate de-a lungul a șase decenii, au venit în ajutorul studenților români veniți la studii la Londra, cât și pentru o serie de noi parohii, misiuni sau mănăstiri înființate în Marea Britanie. Printre tinerii care au participat la viața liturgică se numără și tânărul doctorand de atunci, Nicolae Mihăiță, ulterior devenind Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal.

Un moment marcant în viața comunității a fost vizita Majestății Sale Regale, Regele Charles al-III-lea, la acea vreme în calitate de Prinț de Wales din 14 februarie 2019.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord / Dorinel Preoțescu