Prezența și distribuția demografică a creștinilor în Orientul Mijlociu, în atenția Sinodului Patriarhiei Antiohiei

Sfântul Sinod al Bisericii Antiohiei, întrunit la Mănăstirea Balamand din Liban, a discutat joi despre prezența creștină în Orientul Mijlociu și distribuția demografică a creștinilor. La dialog, desfășurat în prezența Patriarhului Ioan al X-le al Antiohiei și Întregului Orient (foto sus), au participat și oameni de știință.

Discuția a fost moderată de jurnalista Zeina Yazigi, iar intervențiile au fost susținute de sociologul Rabih El Haber și de prof. univ. dr. Shouki Atiyeh, cercetător în domeniul demografiei.

Vorbitorii au subliniat că importanța prezenței creștine în Orientul Mijlociu nu depinde de numărul creștinilor, ci de trăirea cuvântului Evangheliei.

Demersurile de a păstra și crește prezența creștinilor în aceste ținuturi care sunt leagănul creștinismului nu trebuie să pornească de la ideea că ei sunt o minoritate, ci de la cea că ei sunt parteneri în făurirea unui viitor întemeiat pe credință, cetățenie și deschidere, au mai spus vorbitorii.

Pentru o strategie de încurajare a natalității

Cele mai importante concluzii ale discuției au fost:

necesitatea realizării unui recensământ al parohiilor și a unui studiu precis care să evidențieze ultimele transformări demografice – influențate în mod semnificativ de renunțarea la căsătorie, de căsătoriile târzii, de divorț și de emigrație;

elaborarea unei strategii pentru consolidarea prezenței creștinilor în țările lor, sporirea conștiinței lor demografice și încurajarea natalității.

Ziua s-a încheiat cu o sesiune de dialog privind situațiile recente din Siria și Liban.

Participanții au subliniat că este necesar ca păstorii și fiii Bisericii să se sprijine reciproc, iar Patriarhia Antiohiei trebuie să rămână implicată în problemele societății prin apărarea dreptății, afirmarea valorilor cetățenești, ale democrației și respectului pentru diversitate.

Lucrările Sinodului Bisericii Antiohiei au găzduit și un dialog pe tema politicii și economiei.

Foto credit: Patriarhia Antiohiei