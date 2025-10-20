Prezență ortodoxă de la Alba Iulia la Simpozionul dedicat împlinirii a 1700 de ani de la Sinodul de la Niceea

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a fost reprezentată la simpozionul internațional organizat la Oradea cu prilejul aniversării a 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325–2025).

Evenimentul, desfășurat sub egida Școlii Ardelene, a fost găzduit de Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Oradea, în colaborare cu Facultatea de Teologie Greco-Catolică a Universității „Babeș-Bolyai” – Departamentul Oradea și Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sfinții Trei Ierarhi”.

Facultatea din Alba Iulia a fost reprezentată de Pr. Prof. Lucian D. Colda, titularul catedrei de Patrologie și literatură postpatristică, care a susținut comunicarea științifică intitulată „Între Apus și Răsărit: Sfântul Hosius de Cordoba, apologet și garant al dreptei credințe niceene”.

În prezentarea sa, părintele profesor a evidențiat rolul de mediator al Sfântului Hosius între tradițiile teologice ale Apusului și Răsăritului, precum și importanța acestuia în apărarea învățăturii formulate la Sinodul de la Niceea. Referatul a fost urmat de o sesiune de întrebări și dialoguri academice, care au scos la lumină detalii mai puțin cunoscute din activitatea acestui mare Părinte al Bisericii.

Simpozionul a reunit teologi, istorici și cercetători din țară și din străinătate, care au discutat teme majore legate de formularea simbolului credinței, hristologie, ecumenism și provocările contemporane ale fidelității față de Tradiție.

Sinodul de la Niceea

Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, desfășurat în anul 325, reprezintă un moment decisiv în istoria creștinismului. Convocat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare, Sinodul a reunit peste 300 de episcopi din întregul Imperiu Roman, având ca scop principal clarificarea învățăturii despre dumnezeirea Hristos.

În contextul disputelor provocate de arianism — învățătura care susținea că Fiul nu este de aceeași ființă cu Tatăl —, Părinții sinodali au formulat primele articole ale Simbolului de Credință, afirmând fără echivoc dumnezeirea Fiului și unitatea Treimii.

Rezultatele principale ale sinodului au inclus condamnarea arianismului, redactarea primelor articole din Simbolul de Credință (Crezul niceean) și stabilirea criteriului de calcul al datei Paștilor. De asemenea, sinodul a adoptat 20 de canoane care reglementau organizarea și disciplina bisericească, cum ar fi regulile privind alegerea episcopilor sau restricțiile liturgice.

Foto credit: Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia