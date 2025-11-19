Campanie de prevenție și educație pentru sănătate: Peste o sută de elevi din Prahova au învățat să acorde primul ajutor

Cea mai recentă acțiune din cadrul Campaniei „Prevenție și educație pentru sănătate” a fost desfășurată vineri de Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale la Școala Gimnazială Buda din județul Prahova.

Cei aproximativ 100 de elevi au avut ocazia să învețe de la voluntari cum să adopte un stil de viață sănătos, noțiuni de igienă generală, recunoașterea și gestionarea situațiilor de bullying, importanța igienei orale, precum și tehnici de prim-ajutor.

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a declarat că „această campanie a fost inițiată în urma situațiilor constatate în proiectul Sănătate pentru Sate, unde am observat cât de importantă este educația pentru prevenirea problemelor de sănătate”.

David Andrei Anghel, student în anul 5 la Medicină și voluntar în cadrul campaniei, a spus: „Sunt foarte fericit că elevii primesc astfel de informații și, nu de puține ori, le transmit mai departe acasă sau prietenilor lor. Ei se implică, la rândul lor, în mici campanii în cercul lor restrâns și în comunitățile lor, pentru a împărtăși tehnicile de prim-ajutor”.

Campania „Prevenție și educație pentru sănătate” are ca obiectiv reducerea cazurilor de îmbolnăvire și îmbunătățirea calității vieții. Până în prezent, au fost organizate 81 de acțiuni, beneficiind aproximativ 18.000 de persoane din 16 județe ale țării, municipiul București și Republica Moldova.

Foto credit: Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale