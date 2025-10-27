Președinții Greciei și Ciprului au participat la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie în Tesalonic

Tesalonicul și-a cinstit duminică ocrotitorul, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, în prezența a mii de credincioși și a președinților Greciei și Ciprului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon, Mitropolit al Veriei, Naousei și Kampaniei, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Filoteu, Mitropolitul Tesalonicului, și de alți 17 ierarhi în biserica închinată marelui mucenic.

Președintele Republicii Elene, Konstantinos Tasoulas, a subliniat semnificația spirituală a zilei: „Îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, ocrotitorul Tesalonicului, care și-a dat viața pentru credința sa în Hristos, în vremurile persecuțiilor lui Dioclețian și Galeriu”.

La rândul său, Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, a evidențiat legătura istorică dintre popoarele elen și cipriot.

„Este o mare onoare să reprezint poporul cipriot la această sărbătoare. Pentru a-l cinsti pe Sfântul Dimitrie și Tesalonicul, am decis inaugurarea primei catedre de Studii Cipriote din afara Ciprului, la Universitatea Aristotel din Tesalonic”.

„Ne leagă lupta comună, istoria și idealurile noastre”, a adăugat președintele cipriot.

Ambii șefi de stat au amintit momentul istoric al eliberării Tesalonicului de sub ocupația otomană, în anul 1912. După Liturghie a avut loc tradiționala ceremonie a ridicării steagului pe Turnul Alb și tragerea a 21 de salve de tun.

Marele străjer al Tesalonicului

Mitropolitul Pantelimon a amintit în predică victoria asupra lui Lie, precum și minunile săvârșite de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie după moarte: „El este acela care, timp de veacuri, a salvat orașul de nenumăratele năvăliri ale străinilor și l-a ocrotit ca zid puternic întărit împotriva amenințărilor lor”.

Sfântul Dimitrie este marele străjer al Tesalonicului. El este acela care a izbăvit cetatea de trufia lui Lie, dând o lecție oricărui batjocoritor și trufaș”, a adăugat mitropolitul.

Referindu-se la actualitate, Înaltpreasfinția Sa a afirmat: „Avem nevoie de marele străjer și de marele râu de mir; avem nevoie de Sfântul Mare Mucenic și Izvorâtor de Mir Dimitrie într-o lume pe care egoismul și iubirea de sine, urmărirea interesului personal și a îmbogățirii ușoare, căderea valorilor și principiilor morale, lipsa interesului adevărat pentru spirit și suflet au transformat-o într-un pământ pustiu și lipsit de apă”.

Sâmbătă a avut loc tradiționala procesiune cu sfintele moaște ale Sfântului Dimitrie și cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Faneromeni „Vathirryakos”, urmată de slujba Privegherii.

Foto credit: ope.gr / Rafael Georgiadis