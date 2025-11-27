Preoții români din Midlands, Marea Britanie, în ședință de lucru cu Arhiepiscopul Atanasie

Preoții români din Protopopiatul Midlands s-au reunit luni. Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a prezidat ședința protopopială dedicată coordonării și întăririi activității pastorale din regiune.

Întâlnirea s-a desfășurat la Parohia „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din Wellingborough. Pe agenda ședinței s-au aflat aspecte legate de buna rânduială administrativă, coerența slujirii liturgice și respectarea tipicului, precum și armonizarea programelor catehetice și pastorale la nivelul întregului protopopiat.

Preoții au dezbătut, totodată, provocările specifice slujirii în diaspora, gestionarea situațiilor pastorale sensibile și necesitatea unei comunicări rapide și eficiente între parohii, în sprijinul credincioșilor.

Slujirea în diaspora

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a subliniat rolul esențial al preoților în menținerea unității și identității ortodoxe în contextul multicultural al Marii Britanii.

„Slujirea în diaspora cere statornicie și dăruire, dar și disponibilitatea de a găsi căi noi prin care să îi ajutăm pe credincioșii noștri să rămână ancorați în credința și tradiția Bisericii”.

„Fiecare parohie este un loc în care se poate naște lumină, iar această lumină crește atunci când lucrăm împreună”, a subliniat ierarhul.

Un punct important al discuțiilor a vizat implicarea tinerilor în viața parohiilor, dezvoltarea programelor educaționale, filantropice și culturale, precum și inițiativele menite să întărească identitatea românească în diaspora.

Preoții au împărtășit proiecte locale și exemple de bună practică, evidențiind necesitatea unei lucrări pastorale unitare și susținute.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord